În primul său interviu adresat publicului românesc, la 8 luni după preluarea mandatului, ambasadorul Rusiei la București, Vladimir Lipaev, respinge orice acuzație privind influența Rusiei asupra alegerilor prezidențiale din România, caracterizând astfel de afirmații drept „lipsite de rațiune”.

În legătură cu preferințele Moscovei privind viitorul președinte al României, Lipaev a declarat că numele acestuia nu are importanță, având în vedere că politica externă a țării este determinată de Bruxelles și Washington. Rusia nu face diferențe între pozițiile României și cele ale Uniunii Europene, considerând acest lucru un „act de alegere autonomă”.

Referitor la Călin Georgescu, un politician ale cărui declarații sunt adesea în concordanță cu pozițiile Kremlinului, ambasadorul admite că „după primul tur, ne-am uitat mai atent la domnul Georgescu”, subliniind că fiecare candidat își adaptează discursul pentru a răspunde așteptărilor electoratului său.

Lipaev a afirmat că unele dintre tezele lui Călin Georgescu sunt complet diferite de modul în care Rusia percepe lumea și istoria. El a subliniat că, atunci când se spune că Georgescu transmite agenda Rusiei, acest lucru provoacă o mare nedumerire, explicând că lucrurile nu stau deloc așa.

Referitor la acuzațiile oficiale privind o posibilă intervenție a Rusiei în alegeri, Lipaev confirmă că România nu a solicitat nicio explicație oficială din partea Moscovei, în ciuda mențiunilor incluse în rapoartele CSAT.

Întrebat despre influența Rusiei în alegerile prezidențiale din România, Lipaev a răspuns clar:

„La asta se poate da un răspuns foarte concret: Rusia nu a influenţat în niciun fel alegerile prezidenţiale din România, iar asta este evident pentru orice om raţional (…). A adus (n.r. Klaus Iohannis) vreun argument pentru a susţine această teorie a implicării Rusiei? Pentru că poţi să spui orice. Dar haideţi să discutăm pe fapte concrete.

Ce a avut în vedere preşedintele Iohannis când a afirmat asta? Din câte ştiu, el a afirmat că nu are fapte concrete care să susţină această teză. Poate că mă înşel. (…) Am citit aceste rapoarte (n.r. ale CSAT), dar nu am descoperit dovezi. Acolo nu există nimic, în afară de teorii generale. Iar, atunci când vii cu asemenea acuzaţii, trebuie să vii cu dovezi“.