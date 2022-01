Claudiu Năsui scrie într-o postare pe pagina sa de Facebook că principalul beneficiar al facturilor mărite la energie sunt companiile de stat și „clasa politică care le căpușează”.

„Unde se duc banii din facturile explodate la energie electrică? Follow the money, urmăriți banii. Principalul beneficiar al exploziei prețurilor la energie sunt companiile de stat și clasa politică care le căpușează.

Tupeul și ipocrizia domnilor Marcel Ciolacu și Klaus Iohannis sunt maxime. La televizor plâng cu lacrimi de crocodil că românii trebuie să plătească facturi mai mari. Dar pe la spate nu au nicio problemă să încaseze de fapt acele facturi. Pentru că marea majoritate a banilor încasați prin acele facturi ajung tot la stat, adică la ei.

Politicienii sunt rapid dornici să dea vina pe oricine altcineva decât ei. Normal. Doar nu vi-i imaginați pe Marcel Ciolacu sau Klaus Iohannis să vină în fața camerelor să spună că le pare rău că au căpușat de zeci de ani companiile de stat. Nu. Ei vor da vina pe orice altceva. Până la urmă e normal. Ei își urmăresc interesul. Iar interesul lor e ca aceste companii să rămână căpușate la maxim ca acum. Să nu se schimbe nimic. Interesul nostru este să înțelegem ce se întâmplă”, scrie Claudiu Năsui într-o postare pe Facebook.

Fostul ministru punctează că în acest caz s-a găsit „inamicul” și anume liberalizarea pieței de energie, ceea ce este total neadevărat. Năsui spune că nu din această cauză s-au dublat sau triplat facturile la energie.

Nu liberalizarea a crescut prețurile

„Ei au găsit alt vinovat pentru dezastrul din energie, dezastrul pe care îl plătim toți prin facturi duble sau chiar triple. De data asta inamicul e liberalizarea. Cel puțin așa pare că au dat ordin PSD și PNL activului de partid să zică. E o minciună în care nici măcar ei nu cred. Nu liberalizarea a crescut prețurile.

Chiar și președintele ANRE (PSD) și ministrul energiei (PNL) recunosc asta. Ba chiar e suficient să vedem prețurile din concurențial (alea liberalizate) versus cele reglementate, ca să vedem că cele din concurențial sunt mai mici. Dar propaganda de partid e puternică și subvenționată din taxele noastre. Percepția multora e că din cauza liberalizării avem probleme.

Să ne uităm totuși la cotele de piață ale producătorilor de energie electrică. Peste 72% din ce plătesc românii ajunge la companiile de stat din energie. Cel mai mare producător privat abia depășește 10% din piață.

Deci Follow the money. Pentru aceste companii de stat nu producția de energie electrică a fost prioritară, ci căpușarea. Încet dar sigur. Pas cu pas. Până am ajuns aici. Nu doar că n-au investit ele în producția de energie electrică, dar i-au împiedicat și pe alți potențiali investitori să o facă. Au blocat exploatarea gazelor din Marea Neagră, care ar fi fost mană cerească pentru români acum. Au funcționat după filozofia că dacă nu le iese și lor ceva, atunci ce rost are? Așa au împins românii în această criză care nu se va rezolva prea curând”, mai spune Claudiu Năsui.