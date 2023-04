Deea și Dinu Maxer au fost căsătoriți timp de 14 ani, iar în total au fost împreună 18 ani. Aceștia au și doi copii împreună. Păreau unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc, așa că vestea divorțului lor a luat prin surprindere pe toată lumea.

Amândoi au încercat să salveze căsnicia

Dinu Maxer a spus că amândoi au încercat să salveze căsnicia și el a fost cel care a acceptat mai greu despărțirea.

„Am încercat amândoi, nu doar eu! A fost o luptă pe care ne-am asumat-o amândoi, cu argumente, am tot încercat să ne înțelegem unul pe celălălt. Trebuie să recunosc că eu am tras mai mult de căsnicia asta, sau, mai bine zis, eu am acceptat mai greu despărțirea. Pentru mine a fost mai greu să accept că ne apropiam inevitabil de divorț. De aici și lupta mea mai mare și chiar durerea mai mare.”, a declarat el într-un intreviu pentru Click!.

Dinu Maxer are deja o nouă iubită

Șocul a fost și mai mare când s-a aflat că el, la o lună de la divorț, are deja o nouă relație, cu o brunetă pe nume Ada. Multă lume l-a judecat, spunând că a uitat-o extrem de repede pe fosta soție.

„Pentru că oamenii nu au văzut practic ce s-a întâmplat între mine și Deea până în momentul în care am semnat cererea de divorț. De la cererea de divorț până la divorț a trecut o lună! A fost o perioadă de negare înainte, o perioadă în care disperi, ca să zic așa. Mi-am acceptat furia, au existat și depresii.”, a spus Dinu Maxer.

S-a despărțit de Deea Maxer din cauza certurilor

Acesta a dezvăluit că s-a despărțit de Deea din cauza certurilor. Oricât ar fi încercat să se înțeleagă, se certau din orice, iar situația devenise insuportabilă.

„Noi ne-am despărțit din cauza certurilor. Ne-am certat foarte mult. De la orice! Orice, zi-mi ceva de la care nu ne certam?! De la lucruri banale în gospodărie, până la cum ne îmbrăcam pe scenă. Ori, dacă certurile devin atât de dese din lucruri minore , asta nu mai e căsnicie! Până și mama îmi zicea: un cuplu pe care-l vezi că se ceartă din nimic se apropie inevitabil de despărțire!”, a explicat Dinu.