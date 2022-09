Ucraina spune că nu au sens discuțiile între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski

În prezent, Guvernul de la Kiev exclude eventualitatea unor noi negocieri de pace între Rusia și Ucraina, precum şi o întâlnire între Vladimir Putin şi Volodimir Zelenski.

„Pe scurt, un proces de negociere în sine şi o întâlnire faţă în față între preşedinţi nu îşi au rostul în acest moment”, a declarat, duminică, Mihailo Podoliak, consilier al președintelui ucrainean, relatează agenția de presă DPA.

Mihailo Podoliak a oferit trei motive pentru care negocierile de pace nu ar avea niciun sens în acest moment.

În primul rând, Rusia ar încerca să îşi păstreze şi să îşi legitimeze câştigurile teritoriale. În al doilea rând, menţinerea stării de pace nu ar face decât să îi ofere armatei ruse un moment de respiro care i-ar permite să îşi continue atacurile în noile linii ale frontului de luptă. În al treilea rând, Rusia trebuie să răspundă pentru crimele de război comise în Ucraina.

Mihailo Podoliak a precizat că negocierile de pace ar putea avea loc doar după ce trupele ruse se vor retrage din țara sa. Abia atunci vor putea fi negociate valoarea despăgubirilor şi predarea criminalilor de război, a adăugat oficialul ucrainean.

Volodimir Zelenski nu vrea să reia negocierile de pace cu Rusia

Vă amintim că, luni seară, Volodimir Zelenski a vorbit despre evoluția războiului și despre eventualele negocieri de pace cu Rusia. Liderul de la Kiev a spus că Ucraina nu va accepta recomandările Occidentului de a începe negocierile de pace, cel puțin deocamdată.

Ucraina nu va accepta niciun fel de variantă a „acordurilor de la Minsk”, a declarat Volodimir Zelenski în cadrul unui interviu acordat pentru CNN, răspunzând la o întrebare despre înaintarea trupelor ucrainene în regiunea sudică Herson. Președintele Ucrainei a subliniat că soldații săi se străduiesc să „dezocupe” teritoriile ţării.

„Scopul principal al dezocupării este ca să nu i se mai permită Rusiei să continue ocupaţia foarte lentă pe care a început-o în 2014”, a afirmat el. Acesta a menţionat că nu poate oferi detalii despre acţiunile operaţionale ale forțelor ucrainene pe câmpul de luptă.

„Nu vom sta pe loc. Vom continua încetişor să înaintăm constant. Nu vom mai vorbi cu ei altfel. De îndată ce am rămâne şi am sta, ştiu că unele state ne-ar împinge spre ‘procesul de la Minsk’. Vreau ca lumea să înţeleagă, sunt lucruri diferite.

O rezolvare diplomatică şi ‘Minsk-2-3-5-10’ sunt două lucruri diferite. ‘Minsk’ este o bucată de hârtie goală pentru a oferi Rusiei o pauză înainte de următoarea invazie”, a precizat Volodimir Zelenski.

În cadrul aceluiași interviu, Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina nu va negocia cu „cei care dau ultimatumuri”.