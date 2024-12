Informația momentului despre mașinile electrice. China este o excepție. Având în vedere subvențiile guvernamentale, vehiculele cu motoare electrice, inclusiv hibridele plug-in care combină motoare electrice și pe combustibili fosili, depășiseră 50% din vânzări în luna iulie.

Preocupările legate de autonomie, infrastructura de încărcare și prețurile mai mari sunt puncte nevralgice atât în ​​rândul pasionaților de mașini electrice, cât și al scepticilor din Europa și SUA, scrie Newsday.

Verificarea bateriei înainte de orice călătorie, un supliciu

Detlef Mueller-Salis din Mainz, Germania, a fost printre primii care a instalat panouri solare, așa că a crezut că poate trece și la o mașină electrică. Dar preocupările legate de timpii de încărcare și metodele de încărcare s-au dovedit frustrante. Așa că, după patru ani, el și soția sa și-au vândut mașinile electrice Porsche Taycan și Fiat 500 și au cumpărat un BMW Seria 5 și un Volkswagen Polo, ambele cu combustie internă.

Fiat-ul mai rula 220 de kilometri cu o încărcare vara și cu mai multe în timpul iernii, față de specificațiile producătorului de 320 de kilometri. Verificarea constantă a bateriei înainte de călătoriile programate devenise un supliciu, a povestit el.

Cu toate frustrările oamenilor, care nu sunt deloc puține, e clar că mașinile electrice nu vor dispărea. Ele sunt esențiale pentru reducerea emisiilor de carbon, așa cum guvernele au convenit în cadrul Acordului climatic de la Paris din 2015.

Vânzările vehiculelor electrice vor ajunge la 17 milioane în acest an, adică o mașină din cinci vândută la nivel global va fi electrică, potrivit Agenției Internaționale pentru Energie. Acestea includ hibrizii plug-in care combină motoare electrice cu ardere internă.

Vehiculele electrice se vând bine în China, nu și în Europa și SUA

Dar aproximativ 60% din aceste vânzări au loc în China. În Europa, vânzările mașinilor electrice au scăzut cu 5,8% în perioada ianuarie-septembrie față de anul 2023, în timp ce cota lor de piață a scăzut de la 14% la 13%.

Vehiculele electrice au reprezentat 8% din vânzările totale de vehicule din SUA în octombrie. Așadar, piața este în creștere, dar vânzările au încetinit. Chiar dacă nu se prăbușesc, nu cresc încă suficient de repede pentru a îndeplini obiectivele climatice.

Ezitările cumpărătorilor și alte bariere

Prețurile mari contează enorm. Un Volkswagen hatchback costă 39.995 de euro (aproximativ 42.090 dolari), în comparație cu versiunea pe benzină a unui Volkswagen Golf de dimensiuni similare – 27.180 de euro (29.136 dolari), potrivit asociației auto ADAC.

Prețurile vehiculelor electrice din SUA au scăzut semnificativ din 2022, dar, în octombrie, prețul mediu pentru o mașină nouă, de 56.902 USD, a depășit în continuare media de 48.623 USD pentru un vehicul nou.

Costul mare rămâne o problemă pentru consumatorii americani pe care producătorii de vehicule electrice speră să îi convingă la un moment dat, potrivit unui sondaj recent realizat de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research și Energy Policy Institute de la Universitatea din Chicago.

În Germania, vânzările VE au scăzut la începutul acestui an, după ce guvernul a anulat brusc prima de cumpărare de 6.750 de euro pentru mașinile de până la 40.000 de euro și 4.500 de euro pentru mașinile de până la 65.000 de euro.

ADAC spune că asta înseamnă că majoritatea modelelor cu ardere internă reprezintă o ofertă mai bună pe durata de viață a unei mașini.

Partidele politice conservatoare și industria pun acum sub semnul întrebării obiectivul UE de a elimina majoritatea vehiculelor cu motor cu combustibili fosili până în 2035, o decizie care urmează să fie revizuită în 2026. Asociația Constructorilor Europeni de Automobile solicită ca limitele de dioxid de carbon pe care producătorii auto trebuie să le îndeplinească până în 2026 sau fie relaxate.

Mai mult, unii producători auto au respins planurile de electrificare.

China face notă discordantă

Piața auto din China, cea mai mare din lume, a fost transformată de subvențiile de miliarde de dolari, vânzările vehiculelor electrice ajungând la 25,8% din cele 13,5 milioane de vehicule vândute în ianuarie-august, potrivit Asociației pentru Autoturisme.

Guvernul încurajează cumpărătorii să aleagă mașini electrice, iar mulți cumpără vehicule electrice sau hibride plug-in în cadrul unui program de stimulare economică.