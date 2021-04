„Acum, că petrecem mai mult timp acasă, observăm numărul mare de camioane și mașini care circulă prin orașe”, a declarat ministrul olandez al Mediului, Stientje van Veldhoven. El a anunțat planuri de interzicere a tuturor vehiculelor alimentate cu combustibil fosil în 14 orașe.

Oficialul olandez se așteaptă ca 30 de orașe să anunțe logistica urbană cu emisii zero până în această vară. Consiliile municipale trebuie să acorde un termen de patru ani înainte de a impune interdicții ca parte a planurilor guvernamentale pentru traficul rutier fără emisii de carbon până în 2050. Interdicțiile aplicate de orașe vizează economisirea a o megatonă de CO2 în fiecare an până în 2030.

Pentru a încuraja organizațiile de transport să renunțe la emisiile de carbon, guvernul oferă subvenții de peste 5.900 dolari pentru a ajuta companiile să cumpere sau să închirieze vehicule electrice. Totodată, vor exista măsuri suplimentare pentru a ajuta întreprinderile mici să facă schimbarea.

Olanda susține că este prima țară din lume care oferă orașelor sale libertatea de a pune în aplicare zone cu emisii zero. Amsterdam, Rotterdam și Utrecht au deja „milieuzones”, în care unele tipuri de vehicule sunt interzise.

Tilburg, unul dintre primele orașe care impun interdicția, nu va permite vehiculelor cu combustibil fosil pe șoseaua de centură exterioară și intenționează să lanseze o rețea de stații de încărcare a vehiculelor electrice în tot orașul, chiar înainte ca interdicția să intre în vigoare în 2025 .

„Astfel de inițiative sunt imperative pentru îmbunătățirea calității aerului. Transportul viitorului trebuie să fie fără emisii, durabil și curat ”, a declarat consilierul orașului Tilburg, Oscar Dusschooten.

Cercetări efectuate de Renault arată că multe alte orașe europene se îndreaptă în aceeași direcție ca și Țările de Jos, după ce nemții cu ale lor „Umweltzone” au deschis calea. Peste 100 de comune din Italia au introdus și ele „Zonas a trafficico limitato”.

„Zona de emisie scăzută” din Madrid interzice vehiculele diesel construite înainte de 2006 și vehiculele pe benzină în zonele centrale ale orașului. Barcelona are restricții similare, iar legea va impune ca toate orașele cu peste 50.000 de locuitori să urmeze exemplul.

Poate că cele mai stricte restricții se aplică în zona Ultra Low Emission Zone (ULEZ) din Londra, care percepe camioanelor și vehiculelor mari până la 137 USD pe zi pentru a intra în zona centrală dacă nu respectă standardele de emisii Euro 6.

Un raport The Future of the Last-Mile Ecosystem, publicat în ianuarie 2020, de către Forumul Economic Mondial, estimează că comerțul electronic va crește numărul de vehicule de livrare pe drumurile celor mai mari 100 de orașe ale lumii cu 36% până în 2030.