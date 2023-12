Sectorul auto, reprezentat la nivel național de ACAROM (Asociația Constructorilor de Automobile din România), este surprins de noile măsuri bugetare și fiscale. ACAROM spune că măsurile afectează programele „Rabla” și „Rabla Plus”. Aceste modificări au fost anunțate în proiectul de ordonanță publicat miercuri de către Ministerul Finanțelor.

„După adoptarea unor măsuri fiscale nediscutate în prealabil cu mediul de afaceri, care impactează direct sectorul auto (taxarea cu 1% a cifrei de afaceri, impozitul pe microîntreprinderi etc), am constatat cu stupoare că Ministerul Finanţelor – Guvernul României propune spre adoptare noi măsuri a căror aplicare va impacta grav sectorul auto din România. Astfel, modificarea într-un mod total neprevăzut şi dezechilibrat a cuantumului tichetelor oferite în cadrul programului Rabla (la jumătate din valoarea actuală) şi a programului Rabla Plus (la 1/5 din valoarea actuală) va duce la o prăbuşire a pieţei de vehicule noi, coroborată cu o creştere exponenţială a importului de vehicule second hand. În 2023, ne aşteptăm ca piaţa de autoturisme noi să atingă valoarea de 145.000 unităţi, cu contribuţia majoră a programelor Rabla şi Rabla Plus”, susţin reprezentanţii ACAROM, într-un comunicat de presă transmis, joi, AGERPRES.