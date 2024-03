Pensiile românilor au crescut cu 13,8% în ianuarie 2024

Pensiile românilor au fost majorate cu 13,8% începând cu 1 ianuarie 2024, în concordanță cu rata inflației. Cu toate acestea, autoritățile anunță că, începând cu 1 ianuarie 2024, veniturile seniorilor vor fi recalculate și vor crește din nou.

Marți seară, pe 26 martie, Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii Publice, a declarat oficial că a demarat acest proces pentru toate cele 4,8 milioane de pensii aflate în plată.

”Azi am semnat contractul subsecvent privind realizarea softului necesar recalculării pensiilor conform prevederilor Legii 360/2023 privind sistemul public de pensii. Oficial începem procesul de recalculare a celor 4,8 milioane de pensii aflate în plată. Suntem în linie dreaptă și hotărâți să facem dreptate pensionarilor după o viață întreagă de muncă! Suntem determinați să respectăm termenul prevăzut de lege astfel încât pensionarii să primească veniturile majorate prin noua lege a pensiilor”, a scris el pe Facebook.

Cum se calculează a treia creștere a pensiilor?

Și se pare că asta nu este tot. Începând cu 1 ianuarie 2024, pensiile românilor ar urma să fie majorate din nou. Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a detaliat modul în care această nouă majorare va fi calculată.

”Avem un mecanism clar stipulat în lege, noutatea fiind că în fiecare an în luna ianuarie vom avea, conform articolului 84, alineatul 6, o majorare în baza unei formule clare astfel încât să nu lăsăm pensionarii în izbeliște, fiindcă au fost ani în care nu am avut majorări ale pensiilor sau au fost ani în care aceste majorări s-au făcut din septembrie. Formula pe baza căreia se calculează majorarea este reprezentată de inflația din anul precedent, comunicată de Institutul Național de Statistică. Aceasta este de 10,4% pentru anterior, plus jumătate din câștigul salarial mediu brut. Pentru pensionari este foarte important să știe că datorită noii legi avem garanția că în fiecare an, indiferent de guverne, nu mai avem majorări ad-hoc și că avem un mecanism clar instituit de lege. Această formulă era și în legile anterioare, numai că nu se specifica data la care se fac aceste majorări”, a explicat aceasta la Realitatea PLUS.

Daniel Baciu a confirmat și el a treia creștere a pensiilor.

”Principiul de indexare a pensiei minime este legat de inflație. Numai în ianuarie vom mai face indexări cu rata inflației și 50% din creșterea reală a salariului mediu brut. Și pensia minimă se va indexa cu aceeași valoare cu cât se indexează și valoarea punctului de pensie”, a spus acesta.

Pensiile vor fi majorate în fiecare an

Recent, Simona Bucura Oprescu a detaliat că pensionarii vor beneficia de o majorare a pensiei în fiecare an, în luna ianuarie.

Potrivit ministrului Muncii, s-a adoptat un mecanism care are două componente. Prima componentă este inflația plus 50% din câștigul salarial mediu brut. A doua componentă stipulează că această majorare va avea loc în luna ianuarie a fiecărui an.

Ministrul a subliniat că este un progres semnificativ pentru Legea Pensiilor. A mai adăugat că au fost ani în care în România nu s-a înregistrat nicio creștere a punctului de pensie.

În plus, analistul economic Adrian Negrescu a furnizat mai multe detalii. Acesta a explicat implicațiile acestei creșteri și sursa de finanțare pentru aceasta.

Negrescu a menționat că ar trebui să se indice pensiile în conformitate cu rata inflației. El a subliniat că rata inflației a fost în jur de 10,4%. Prin urmare, ar trebui să vedem o creștere medie de aproximativ 10% pentru pensii.

Analizând exemplul, el a sugerat că pentru o pensie de 2.300 de lei, creșterea ar putea fi de aproximativ 230 de lei începând cu 1 ianuarie. Mai multe puteți citi aici.