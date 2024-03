Simona Bucura Oprescu a anunțat noi creșteri de pensii. Ministrul Muncii a explicat că pensionarii vor avea parte de o majorare a pensiei în fiecare an, în luna ianuarie.

Noi creșteri de pensii în România

Simona Bucura Oprescu a explicat că a fost preluat un mecanism care are doi parametri. Primul este inflația plus 50% din câștigul salarial mediu brut. Al doilea parametru stipulează că această majorare se va face în luna ianuarie a fiecărui an.

Este un câștig important pentru Legea Pensiilor, a subliniat ministru. Aceasta a amintit că au fost ani în care nu am avut nicio creștere a punctului de pensie în România.

„Într-adevăr, am preluat același mecanism care are doi parametri: inflația plus 50% din câștigul salarial mediu brut, dar partea semnificativă, importantă pentru români, pe care noi am adus-o, este aceea ca am stipulat în textul legii faptul că această majorare se va face în luna ianuarie a fiecărui an. Este un câștig important pentru Legea Pensiilor, fiindcă să știți că au fost ani în care nu am avut nicio creștere a punctului de pensie în România sau s-a făcut în septembrie această creștere”, a declarat Simona Bucura Oprescu la România TV.

Nu se știe exact dacă toată lumea va primi această indexare

La rândul lui, analistul economic Adrian Negrescu a oferit mai multe informații. Acesta a explicat ce va însemna această creștere și de unde vor lua autoritățile banii.

El a spus că ar trebui indexate pensiile în raport cu rata inflației. Rata inflației a fost undeva la 10,4%, amintește el. Astfel, ar trebui să fie o creștere de 10% a pensiilor, în medie.

Analistul a oferit și un exemplu. Potrivit acestuia, la o pensie de 2.300 de lei ar să avem un câștig undeva la 230 de lei în plus de la 1 ianuarie.

„Cred că în primul rând ar trebui indexate pensiile în raport cu rata inflației. Rata inflației a fost undeva la 10,4%. Deci o creștere de 10% a pensiilor, în medie, ar trebui să o vedem de la 1 ianuarie și asta înseamnă, de exemplu, la o pensie de 2300 de lei, ar să avem un câștig undeva la 230 de lei în plus de la 1 ianuarie. Atenție, însă! Nu se știe exact dacă toată lumea va primi această indexare, pentru că în normele de aplicare a noii legi a pensiilor se prevăd niște mecanisme foarte interesante de reglare a diferențelor la pensii. Adică sunt unele persoane care au ieșit la pensie cu o pensie mai mică, altele care au ieșit cu o pensie mai mare, s-ar putea să fie niște mecanisme de reglare. Rămâne ca Ministrul Muncii să ne lămurească dacă într-adevăr va fi aplicată pentru toată lumea această indexare a pensiilor”, a declarat Adrian Negrescu la Antena 3.

De asemenea, acesta a spus și că lucrurile nu arată deloc bine în momentul de față. Rămâne de văzut de unde vor lua banii, spune el. Anul viitor vor trebui să aducă la bugetul de stat aproximativ 50 de miliarde de lei în plus pentru a avea cu ce să acopere cheltuielile cu pensiile, a explicat analistul economic.

În opinia lui, pensiile „nu vor putea crește sănătos” în România, dacă nu va fi stimulată crearea de locuri de muncă. În momentul de față, avem un deficit la bugetul de pensii de vreo 15 miliarde de lei.