Rodica Popescu Bitănescu nu s-a mai putut abţine. A pufnit-o plânsul la emisiune atunci când a fost întrebată de Denise Rifai de copilărie. Tatăl actriţei, un ţărănist de frunte în perioada comunistă, a trecut prin ororile lagărului de la Piteşti.

Rodica Popescu Bitănescu a plâns în faţa lui Denise Rifai

Puţină lume mai ştie de centrul de reeducare de la Piteşti. La începutul anilor 50, comuniştii i-au băgat degeaba pe adversarii politici în închisoare. Pe lângă puşcăriile de la Aiud, Văcăreşti sau cea de la stuf din Deltă, a luat fiinţă, la începutul anilor 50 centrul de reeducare de la Piteşti.

Centrul de reeducare de la Piteşti a fost un lagăr cumplit în care toţi cei care se opuneau regimului odios comunist au ajuns acolo. Nu era o simplă închisoare, acolo deţinuţii nevinovaţi erau schingiuiţi, bătuţi şi umiliţi. Practic, se încerca ştergerea memoriei oamenilor şi apoi uciderea cu sălbăticie a acestora. Puţini dintre aceştia au reuşit să supravieţuiască iadului de acolo.

Rodica Popescu Bitănescu, o copilărie groaznică

Unul dintre aceştia a fost tatăl actriţei Rodica Popescu Bitănescu. Acesta a fost închis la Piteşti doar pentru că era ţărănist şi se opunea regimului. Când a fost întrebată de acole vremuri, actriţa nu s-a mai putut abţine şi a început să plângă. A trecut prin clipe cumplite în copilărie.

„Nu vreau să plâng în emisiunea asta. Ce poate să rămână din tata decât un om chinuit. Un om bolnav. Aş vrea să trecem peste asta pentru că nu vreau să întristez pe nimeni. Oamenii se plictisesc să audă aşa ceva. Mi-am propus să nu plâng în această emisiune.

Am devenit foarte prudentă. Frica e un sentiment neplăcut. Te stăpâneşte, dar nu este bine. Mă lupt şi sunt puternică. Sunt pregătită pentru orice. Am avut atacuri de panică, dar a trebuit să mă descurc. Găseşti o soluţie pentru ziua aia, să te controlezi, să scapi.

Din cauza celor prin care am trecut s-a întâmplat totul. Frica de moarte nu o am. E singura. Am scăpat de frig şi de foame, dar de frică, nu.

Nu m-am temut că o să mor de foame. M-am temut de o boală. Papară din pâine uscată am mâncat cu apă şi mîncare de prune. Atât mâncam. 11 ani am crescut aşa eu şi cu fratele meu”, a explicat actriţa la Kanal D.