Rodica Popescu-Bitănescu și-a dorit mereu să fie grasă sau să aibă câteva kilograme în plus. Această dorință vine din copilărie, când a suferit din cauza lipsei hranei.

Rodica Popescu-Bitănescu este una dintre cele mai apreciate actrițe din România, însă puțini știu că în copilărie și adolescență a trăit adevărate traume. Totul s-a datorat perioadei ocupației sovietice pe care a traversat-o alături de familia ei.

Actrița a mărturisit recent că nu și-a dorit niciodată să fie slabă, ci grasă. Ea voia acest lucru pentru a nu mai fi criticată că este prea slabă, așa cum i se întâmpla în copilărie și adolescență. Într-un interviu pentru „Adevărul”, ea povestește despre un adevărat complex pe care l-a avut:

„Toată viaţa am vrut să fiu grasă, întotdeauna mi-au plăcut femeile plinuţe, pentru că în copilărie am fost foarte complexată pentru că am fost foarte slabă.

În liceu mi-a intrat în cap că aş fi o mare actriţă şi de o frumuseţe fără margini, pe parcurs mi-au trecut multe şi aveam impresia că sunt de o urâţenie fără margini şi total lipsită de talent”, a povestit actrița pentru Adevărul Live.