Aniversare pentru legenda teatrului și filmului românesc

Născută la 5 august 1938, în localitatea Răsuceni, judeţul Ilfov, Rodica Popescu-Bitănescu a absolvit cursurile Institutului de Artă Teatrală şi Cinematografică în 1960, la clasa lui A. Pop Marţian.

Populară interpretă de comedie, a jucat roluri memorabile pe scena Teatrului Naţional din Bucureşti, cele mai recente spectacole fiind: „Rendez-vous” (2001), „Cinci femei de tranziţie”, (2003), „Încă-i bine” (2008). Pe scena TNB a mai jucat în: „Castiliana” (r. Horea Popescu, 1966), „Coana Chiriţa” (r. Horea Popescu, 1969), „Îmblânzirea Scorpiei” (r. Mihai Berechet, 1975), „Hagi Tudose” (r. Ion Cojar, 1980), „O batistă în Dunăre” (r. Ion Cojar, 1998), „Legenda ultimului împărat” (r. Alice Barb, 2002), „Aşteptând la Arlechin” (r. Ion Cojar, 2002), „Încă-i bine”, piesă cu scenariu şi regie semnate tot de Rodica Popescu-Bitănescu (2008), „Micul infern” (r. Mircea Cornişteanu, 2013).

A făcut parte din distribuţia filmelor: „Premiera” (1976); „Eu, tu şi Ovidiu” (1977); „Ciocolată cu alune” (1978); „Dumbrava minunată” (1980); „Am o idee” (1981); „Femeia din Ursa Mare” (1982), „Rămân cu tine” (1982); „Miezul fierbinte al pâinii” (1983); „Sosesc păsările călătoare” (1984), „Zbor periculos” (1984); „Aripi de zăpadă” (1985), „Colierul de turcoaze” (1985); „Cucoana Chiriţa” (1986), „Secretul lui Nemesis” (1986); „Lacrima cerului” (1989); „Harababura” (1990), „Miss Litoral” (1990); „Atac în bibliotecă” (1992). A jucat şi în serialele de televiziune: „Ministerul comediei” (1999), „Cuscrele” (2005), în care i-a avut parteneri pe platoul de filmare pe actorii Draga Olteanu-Matei şi George Ivaşcu, „Îngeraşii” (2008).

A ajuns actriță „dintr-o întâmplare”

În 2003, Rodica Popescu-Bitănescu, pentru prima dată în tripla calitate, de actor, autor dramatic şi regizor, a pus în scenă spectacolul „Cinci femei de tranziţie” la Teatrul Naţional, care apoi s-a jucat pe diverse scene în cadrul anumitor evenimente culturale.

„Am ajuns actriţă dintr-o întâmplare. În liceu a fost un regizor care avea nevoie de o Ziţă pentru „O noapte furtunoasă“. Am citit textul cu tupeu şi de atunci mi-a intrat în cap că aş fi o mare actriţă şi de o frumuseţe fără margini, pe parcurs mi-au trecut multe, pe urmă aveam impresia că sunt de o urâţenie fără margini şi total lipsită de talent. Am dat la Teatru şi am căzut cu lanţuri, pentru că fiind atât de încrezută nici nu m-am pregătit” mărturisea actrița în urmă cu câțiva ani, potrivit Adevărul.

Cinci ani mai târziu a montat pe scena TNB, piesa „Încă-i bine!”, după un scenariu care îi poartă semnătura. În mai 2010, şi-a lansat volumul „Teatru”, iar în septembrie 2010 a avut loc, la Braşov, premiera unei noi comedii romantice, „Viaţă de cimitir”, comedie scrisă şi jucată de talentata actriţă. La Bucureşti, premiera piesei a avut loc la 4 octombrie 2010.

Cu o carismă aparte, Rodica Popescu-Bitănescu aduce mereu zâmbete și bucurie în sufletele oamenilor prin interpretările sale memorabile și prin prezența sa caldă și autentică.

„Eu râd foarte rar, dar când râd, râd cu foarte mare poftă, e adevărat. După cum sunt un om foarte sensibil şi plâng foarte repede. Sunt un om şi foarte vesel, şi foarte trist. Eu nu mi-am căutat acest râs. Pe undeva e plăcut să ştii că oamenii se bucură de optimismul tău. Probabil că eu îi încarc pozitiv. Şi românii au nevoie de zâmbetul şi de râsul meu, ceea ce mă bucură”, mărturisea Rodica Popescu Bitănescu.

A primit numeroase distincții de-a lungul carierei

În septembrie 2009, în cadrul manifestării „Zilele Bucureştiului”, organizată cu ocazia aniversării celor 550 de ani de atestare documentară a oraşului, actriţa s-a numărat printre cele 55 de personalităţi ale Capitalei care au primit diplome „In Honoris”.

În martie 2016, Rodica Popescu-Bitănescu, alături de actriţele Florina Cercel şi Adela Mărculescu, a primit o stea pe Aleea Celebrităţilor din Piaţa Timpului din Bucureşti, în semn de recunoaştere şi preţuire pentru întreaga activitate.

La 29 noiembrie 2002, a fost distinsă cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, iar la data de 14 noiembrie 2019 i-a fost conferit titlul de Cetăţean de onoare al Bucureştiului.