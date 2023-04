Rodica Popescu Bitănescu a avut o copilărie grea

De ani de zile, Rodica Popescu Bitănescu îi face pe românii de pretutindeni să radă. Fanii ei sunt tentați să creadă că viața sa a fost mereu lapte și miere din moment ce apare mereu cu zâmbetul pe buze în fața oamenilor, însă realitatea este complet alta. În Vinerea Patimilor, marea actriță și-a deschis sufletul și a dezvăluit oamenilor dramele prin care a trecut încă din copilărie.

„Primii ani i-am petrecut la țară, la Răsuceni, unde m-am născut și unde n-am avut curajul să spun ani și ani de zile. Nu voiam să se știe cine a fost tata. A avut acolo niște pământ, o moșioară mică. A venit naționalizare în iunie 1948. Pe la 9 ani a început chinul. Am fugit cu toții către București, dar nu aveam unde să stăm.

A fost îngrozitor de greu. Am nimerit într-un subsol nenorocit. Când am nimerit într-o casă normală, mie nu-mi venea să cred. Prin anii 60 am fost repartizată la Iași, unde am nimerit într-un apartament. Mi se părea atât de luminoasă, de omenoasă”, a povestit vedeta în cadrul emisiunii TV „La Măruță”.

Tatăl ei a fost reținut politic

În perioada studenției, tatăl ei a fost reținut politic, iar ea nu a putut niciodată să-l viziteze. Vedeta a decis să țină ascuns acest lucru pentru a nu-și pune cariera și căsnicia în pericol.

„Nu consider un păcat că m-am ascuns. Eu nu i-am povestit soțului meu. Mi-a fost frică să nu se sperie. Eram obișnuită ca toată lumea să fugă de mine. Toți colegii lui îl sfătuiau să nu se însoare cu o actriță. La căsătoria noastră, tata nu mai era Nu voia nimeni să mă ia de nevastă. Eram și nemâncată. Îmi era și foame. Nu visam decât să găsesc pe unul să-mi dea să mănânc”, a explicat Rodica Popescu Bitănescu.

În cadrul acelei emisiuni TV, marea actriță a povestit și ziua în care a aflat că tatăl ei s-a stins din viață. Totul s-a întâmplat ca-n filme.

„Era un bec mare la oglinda de machiaj. Și eu neștiind că el murise, am spus: ‘Tatăl meu trebuie să trăiască!”. Și când am spus, a bubuit becul ăla enorm. S-a făcut întuneric în cabină. Au amuțit colegii mei și ăla a fost semnul.

În clipa în care el a plecat la drum, avea un fel de maimuțoi mic la oglindă și când i-am spus ”Drum bun”, a căzut. Nu mi-a plăcut semnul ăsta. N-am vrut să-i spun, dar m-am gândit că o să se întâmple ceva rău. Am aflat prin fratele meu. Eu n-am crezut că există moarte până atunci”, a explicat ea.

În tot acest timp i-a fost alături mama ei, pe care a fost nevoită să o îngrijească de una singură.

„Aș fi vrut să mor odată cu ea să nu mai chinuiască. A stat la pat 7 ani de zile nemișcată. O găseam pe spate cu escare, cu răni”, a recunoscut vedeta.

Rodica Popescu Bitănescu era să moară din cauza gripei asiatice

Ba mai mult, în perioada gripei asiatice, Rodica Popescu Bitănescu s-a îmbolnăvit grav, fiind la un pas de moarte.

„Eu era să mor. Dacă mișcam capul îmi curgea sânge din nas până se umplea fundul unui lighean de metal”, a zis ea.

(Gripa asiatică a fost o pandemie globală cauzată de virusul gripal A de subtip H2N2, care a apărut în Guizhou, în sudul Chinei. Ea s-a manifestat în anii 1957-1958. Numărul deceselor cauzate de acest virus este estimat undeva la 1-4 milioane în întreaga lume.)