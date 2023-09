Rodica Popescu Bitănescu nu mai are nevoie de niciun fel de prezentare. Este una dintre cele mai cunoscute actrițe din România, cucerind publicul imediat doar prin felul său de a fi.

Are un râs molipsitor și inconfundabil, dar în spatele lui se ascunde multă durere, mai ales din copilărie.

Este o legendă a teatrului și a filmului românesc și mereu și-a ascuns suferința. A spus însă recent că are amintiri despre care îi face rău să vorbească. Inclusiv fotografiile din acea perioadă o afectează, a adăugat ea.

„Sunt o persoană care trăieşte în prezent, nu mă uit la ce am făcut în trecut. De aceea eu nici nu am fotografii. Eu am rupt tot. Nu mă interesează teancurile de fotografii. Eu am amintirile în cap. Apoi, mie fotografiile îmi fac foarte rău, nu suport trecutul, îmi face foarte rău.

Pentru că am nişte amintiri pe care nu le suport, am un trecut dureros, familia mea a trecut prin multe necazuri, pentru că s-au schimbat multe regimuri. Nu vreau să-mi aduc aminte, mă întristează”, a declarat ea pentru Adevărul.