Cunoscutul prezentator de televiziune, Dan Negru, este renumit pentru audiențele record pe care le face cu emisiunile sale. El a dezvăluit într-un interviu ce l-a ajutat să rămână în industria televiziunii. Care a fost cheia succesului timp de atât de mulți ani?

El menționează că după vârsta de 40 de ani nu și-a mai permis niciun eșec și că presiunea constantă a fost să continue să aibă succes. În România, în special în industria media, vârsta poate fi un factor important în carieră, a evidențiat omul de televiziune.

După foarte mulți ani de colaborare cu postul de televiziune Antena 1, acesta s-a mutat la Kanal D. El dezvăluie că aici a găsit un parteneriat bun și există o direcție comună în producția de emisiuni care pun accent pe inteligență și cultură generală.

Dan Negru prezintă la Kanal D un quiz show, „Jocul cuvintelor”. De asemenea, tot la acest post de televiziune moderează emisiunea „Tu urmezi!”. Și prezentatorul TV a făcut audiențe impresionante cu emisiunile sale până acum.

„Pe mine m-au ținut în viața exclusiv succesele, după 40 de ani, țin bine minte, nu mi-a mai fost îngăduit niciun eșec. Știam că primul eșec mă va scoate din joc din cauza vârstei. Asta era presiunea. Nu contau marile hituri de până atunci, presiunea era pe vârstă.

Dacă n-o țineam din succes în succes, eram demult eliminat! Așa e în România în toate domeniile, dar puțini au curajul să o spună! La Kanal D, nu am simțit presiunea asta. Am mers împreună într-o direcție, când nimeni nu dădea vreo șansă show-urilor care pun preț pe inteligență, cultură generală”, a declarat pentru Unica.