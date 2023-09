Ce cetățenie are Maria Ciobanu?

Ce cetățenie are Maria Ciobanu? Deși are o mulțime de fani, puține persoane știu ce cetățenie are, de fapt, Maria Ciobanu. Ajunsă la venerabila vârstă de 86 de ani, Maria Ciobanu a decis să se retragă din lumea reflectoarelor pentru că nu vrea să își continue activitatea cu ajutorul playback-ului. Ea s-a definitiv în SUA, alături de soțul ei. În prezent, cei doi au dublă cetățenie: româno-americană, relatează România TV.

Maria Ciobanu, Ileana Sărăroiu și Mircea Cîmpeanu au fost într-un triunghi amoros?

Maria Ciobanu a devenit celebră la nivel național atât datorită talentului ei, cât și din cauza poveștilor de dragoste pe care le-a trăit, povești de dragoste rupte parcă din telenovele. În trecut, ea a fost acuzată că i-ar fi furat soțul Ileanei Sărăroiu, amica ei, cu care este căsătorită de aproape 40 de ani – Mircea Cîmpeanu, fost baschetbalist de performanţă. „Ciocârlia muzicii populare” a negat, însă, aceste acuzații, precizând că zvonurile din presa locală, potrivit cărora ar fi fost implicată într-un triunghi amoros sunt false.

„Nimic n-a fost adevărat. Nici nu m-am gândit vreodată că eu mă voi mărita cu acest om. Când eram la Tel Aviv, Ileana îmi spunea: Să dea Dumnezeu tuturor femeilor bărbat ca al meu! şi avea dreptate, fiindcă este un sufletist. Dacă Dumnezeu mi-l scotea în cale de la început, n-aş fi avut atâtea necazuri. Ileana a murit în 1979, iar noi suntem împreună din 1981. Eu am iubit-o atât de mult pe Ileana, încât cu greu i-am acceptat lui Mircea cererea în căsătorie”, a declarat ea cu ani de zile în urmă.

Ion Dolănescu, marea dragoste a Mariei Ciobanu

Maria Ciobanu a trăit o poveste de dragoste ruptă parcă din telenovele cu Ion Dolănescu. Cei doi au format unul dintre cele mai iubite cupluri din muzica populară românească. Fanii lor au regretat că s-au despărțit. Cei doi s-au cunoscut când el era căsătorit cu o femeie mai mare decât el cu 20 de ani, de care nu a divorțat niciodată. Ea se afla la al doilea mariaj.

Înainte de a începe relația cu Ion Dolănescu, ea avea sentimente de admirație pentru el. Vreme de trei ani, artistul de muzică populară a stat în preajma ei în încercarea de a o cuceri. În acea perioadă, Maria Ciobanu era căsătorită și avea un copil mic. Povestea de dragoste cu Ion Dolănescu a început în anul 1968. S-au căsătorit în anul 1971, deși ambii erau căsătoriți cu altcineva în acte, motiv pentru care nu au putut face și cununia religioasă.

Din 1971 până în 1974, cei doi au locuit împreună, iar cariera lor muzicală mergea perfect, fiind cel mai iubit cuplu de la acea vreme. Maria Ciobanu a vorbit cu ceva timp în urmă despre neînțelegerile pe care le aveau. Vedeta a dat de înțeles că despărțirea de Ion Dolănescu s-a produs din cauza violenței fizice.