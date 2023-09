Oana Lovin și Rafaelo Varga vin cu un nou format de emisiune la Metropola TV. Potrivit unui comunicat, emisiunea va fi zilnic, de luni până joi, de la ora 19:00. Numele emisiunii prezentate de cei doi este „În umbra știrilor”.

Despre emisiune, Oana Lovin a declarat că „este minimum de reacție pro activă pe care presa îl datorează cetățenilor, după foarte mulți ani de beznă, pentru a-i ajuta să vadă luminița de la capătul tunelului în aceste vremuri întunecate”.

Alături de ea este Rafaelo Varga, care a părăsit pupitrul Știrilor de la Ora 18:00, pentru a i se alătura în acest proiect. El a punctat că noua emisiunea va scoate la lumină „tot ceea ce ei nu vor ca noi să știm”.

Recent, și Mircea Radu și-a anunțat revenirea în televiziune, tot la Metropola TV. Emisiunea pe care o pregătește în această perioadă se numește „Noi, românii”. Acest program de televiziune se află în pregătire, iar vedeta este în prezent în Paris pentru filmări.

Vedeta a anunțat programul pe care-l pregătește pentru această toamnă.

„Salutare, prieteni! O vreme foarte bună pentru filmare, aici, în Paris. Am ales o terasă mai retrasă pentru că am de făcut un anunț important. M-am întors în televiziune, am semnat cu Metropola TV. Emisiunea pe care o prezint se numește „Noi, românii” și deja am filmat câteva episoade în Germania, Olanda, Belgia, Franța”, a declarat Mircea Radu.