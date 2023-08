Mircea Radu va reveni în televiziune. Anunțul oficial a fost făcut astăzi, 29 august. Prezentatorul a intrat în echipa Metropola TV. Vedeta de televiziune este una dintre cele mai apreciate prezențe media din România. Emisiunile prezentate au stabilit recorduri de audiență nu tocmai ușor de egalat.

Emisiunea pe care o pregătește în această periodă se numește „Noi, românii”. Acest program de televiziune se află în pregătire, iar vedeta este în prezent în Paris pentru filmări.

Vedeta a anunțat programul pe care-l pregătește pentru această toamnă într-un mod original:

„Salutare, prieteni! O vreme foarte bună pentru filmare, aici, în Paris. Am ales o terasă mai retrasă pentru că am de făcut un anunț important. M-am întors în televiziune, am semnat cu Metropola TV. Emisiunea pe care o prezint se numește „Noi, românii” și deja am filmat câteva episoade în Germania, Olanda, Belgia, Franța”.