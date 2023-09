Bianca Rus este o artistă apreciată de public, atât pentru glasul său, cât și pentru carisma de care dă dovadă. Aceasta a reușit să impresioneze prin transformarea sa după ce a slăbit 70 de kilograme, iar acum se bucură de o siluetă perfectă. De curând, cântăreața a trăit șocul vieții sale. Mai nou cântă la nunți, iar la ultimul eveniment a purtat o rochie cu nasturi din aur, aspect care a atras imediat atenția.

Vedeta a dezvăluit cum a ajuns, de fapt, să rămână fără geamantanul cu haine de scenă după ce a cântat la o nuntă din Satu Mare. Acum, solista de muzică populară se vede nevoită să-și procure cu totul alte costumații, adecvate pentru cântările de la nunți, pe care va trebui să dea bani buni.

„Dimineața de după nuntă nu a fost deloc una fericită deoarece am avut un șoc mare. Mi-am găsit Mercedesul deschis, fusese spart de niște bine-voitori, iar geamantanul cu haine de scenă, semnate Florin Burescu și de Beatrice Lianda, nu mai era. Valiza dispăruse, ca prin minune! Mi-au luat hainele de pe mine, practic!”, a declarat vedeta pentru Click! .

Vă amintim că, luna trecută, o altă artistă de muzică populară a trecut printr-un incident nefericit. Daniela Ploia a fost lovită pe trecerea de pietoni. Artista de muzică populară cânta la o nuntă. La un moment dat, a plecat spre parcare ca să își ia pantofii din mașină. Ca să ajungă la parcare, trebuia să traverseze trecerea de pietoni.

A trecut trecerea de pietoni regulamentar, însă, din senin, o mașină a intrat în ea. Șoferul care a lovit-o a fugit de la locul accidentului. Din cauza durerii mari, vedeta nu a putut vedea numărul de înmatriculare al mașinii care a lovit-o. Poliția România a deschis deja o anchetă. Au fost luate imaginile de pe camerele de supraveghere ale restaurantului la care ea cânta.

Daniela Ploia s-a lovit la șold și la umăr. Din cauza șocului, nu a mai putut cânta la acea nuntă, ci a mers la secția de poliție pentru a oferi mai multe detalii.

„Eram la eveniment, trebuia să îmi încep programul. A trebuit să merg la mașină pentru a îmi lua pantofii de acolo. Mașina se afla în parcarea restaurantului unde cântam. Pentru a ajunge în parcare trebuia să traversez pe trecerea de pietoni. M-am asigurat, ca de obicei, am văzut că nu vine nici o mașină, m-am angajat să traversez și m-am trezit lovită.

Tot ce am auzit au fost roțile scârțâind. Avea o viteză foarte mare, a reușit să frâneze și m-a lovit în frânare. Am căzut, m-am speriat, nu știu exact ce s-a întâmplat…Cel/ Cea care era la volan m-a ocolit pur și simplu și a plecat. Nu am apucat să văd numărul mașinii, a fost ceva foarte scurt.

Eu traversasem cam 1/4 din trecerea de pietoni. Eram singură, nu era nimeni cu mine, oamenii erau în restaurant. Cei care au auzit scârțâitul roților au chemat poliția. Au venit domnii polițiști, au luat camerele de la restaurant, este o anchetă în derulare. M-am lovit la șold și umăr, nu am simțit pe loc gravitatea, am fost foarte speriată.

Trebuia să intru la program, nu am reușit să fac asta imediat. Mirii erau nedumeriți și nu înțelegeau de ce nu cânt, le-am stricat puțin programul chiar dacă a fost ceva tacid”, a povestit ea pentru Spynews.