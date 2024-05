Potrivit noului Cod Silvic, toate mijloacele de transport, alături de alte bunuri utilizate în activitățile ilegale de tăiere și transport al lemnului, vor fi confiscate.

Această măsură a fost introdusă printr-un amendament propus de USR, care a fost ajustat ușor de Ministerul Mediului și susținut de toți senatorii din comisiile de specialitate din Senat.

Diana Buzoianu, deputat USR și vicepreședinte al Comisiei pentru mediu din Camera Deputaților, afirmă că aplicarea măsurii confiscării vehiculelor folosite în transportul ilegal de material lemnos a demonstrat eficacitatea sa în combaterea:

Ea subliniază că infractorii obțin profituri substanțiale în detrimentul sănătății mediului și că este esențial să existe sancțiuni imediate pentru aceste acțiuni distructive.

Buzoianu apreciază corectarea proiectului de lege inițial propus de Guvern. Ea se bucură că amendamentul propus de USR a fost susținut de toată lumea.

”Ne dispar pădurile valoroase sub ochii noştri şi, de cele mai multe ori, mafia lemnului suportând zero consecinţe pentru distrugerea pădurilor. Infractorii fac munţi de bani pe sănătatea noastră, distrug plămânii verzi ai României. Este absolut necesar să existe sancţiuni imediate şi este foarte bine că am corectat proiectul venit de la Guvern. M-am bucurat că şi ministrul Mediului a susţinut amendamentul nostru, precum şi că senatorii de la toate partidele politice au votat pentru amendamentul nostru”, afirmă deputata USR Diana Buzoianu.