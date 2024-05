Vești proaste de la ONRC. Câte firme au fost radiate în primul trimestru din 2024

În primele trei luni din 2024, un număr de 25.292 de firme au fost radiate la nivel național, înregistrând o creștere de 40,53% față de perioada similară din 2023, conform statisticilor ONRC.

Cele mai multe radieri au avut loc în Municipiul București, respectiv 3.826 (o creștere de 39,23% față de ianuarie-martie 2023), urmate de județele Cluj (1.291, +53,14%), Dâmbovița (1.189, +148,74%), Timiș (998, +18,25%) și Constanța (949, +8,46%).

La polul opus, cele mai puține radieri au fost înregistrate în județele Ialomița (164, în creștere cu 49,09% față de primul trimestru al anului trecut), Călărași (168, +6,33%), Giurgiu (196, +31,54%) și Covasna (197, +52,71%).

Cele mai semnificative creșteri ale numărului de radieri s-au înregistrat în județele Dâmbovița (+148,74%), Harghita (+125,4%) și Maramureș (+88,7%). Singura scădere a fost înregistrată în județul Olt, unde numărul de radieri s-a diminuat cu 3,13% (248) în primele trei luni din acest an, comparativ cu ianuarie-martie 2023.

Pe domenii de activitate, numărul cel mai mare de radieri a fost înregistrat în comerțul cu ridicata și cu amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 5.843 (+21,25% față de perioada similară din 2023), agricultură, silvicultură și pescuit (2.935, +116,29%) și informații și comunicații (2.262, +86,94%).

În luna martie 2024 au fost radiate 7.892 de firme, cele mai multe înregistrându-se în București (1.202) și județele Cluj (382), Timiș (314), Constanța (313) și Ilfov (292).

A crescut numărul de firme intrate în insolvență

Numărul societăților comerciale și al persoanelor fizice autorizate (PFA) intrate în insolvență în primul trimestru din 2024 a înregistrat o creștere semnificativă de 9,67% față de aceeași perioadă din 2023, ajungând la 1.803 de insolvențe, conform datelor furnizate de ONRC. Numai în luna martie au fost raportate 683 de insolvențe.

Bucureștiul a fost epicentrul acestei creșteri, cu 332 de insolvențe, deși înregistrează o scădere de 9,04% față de aceeași perioadă a anului precedent. Pe următoarele poziții în topul insolvențelor se află județele Cluj, cu 153 insolvențe (o creștere de 54,55%), Bihor – 151 (cu 25,83% mai multe), și Timiș – 108 (o creștere de 68,75%).

Potrivit ONRC, cele mai puține insolvențe s-au consemnat în județele Harghita – 3 (minus 72,73%), Mehedinți – 7 (minus 30%) și Olt – 9 (minus 68,97%).

Cel mai mare număr de insolvențe s-a înregistrat în comerțul cu ridicata, amănuntul, repararea autovehiculelor și motocicletelor, respectiv 485 (plus 3,85% comparativ cu primele trei luni din 2023), construcții – 363 (plus 18,24%) și în industria prelucrătoare – 214 (plus 12,63%).

De asemenea, numărul de firme care și-au suspendat activitatea în primele două luni din 2024 a înregistrat o creștere semnificativă de 38,58% față de aceeași perioadă a anului trecut, ajungând la 4.328 de suspendări, mai arată datele ONRC.