Niculina Stoican a fost înșelată de soțul ei, dar l-a iertat

Niculina Stoican are o carieră strălucită în indrustria muzicală, are o mulțime de fani și un băiat. Pe scurt, majoritatea oamenilor ar fi tentați să spună că are o viață perfectă, însă realitatea este alta. Deși a reușit să creeze un echilibru între carieră și viața personală, în căsnicia ei au existat și suișuri, și coborâșuri.

Recent, ea a recunoscut că a fost înșelată de soțul ei. În trecut, amantele lui au contactat-o și au recunoscut totul, însă ea l-a iertat de fiecare dată pe soțul ei. Se pare că el mereu a iubit-o, chiar dacă a avut amante. Ba mai mult, ea nu a fost niciodată o femeie geloasă, posesivă.

„N-am fost o persoană geloasă și nici soțul meu nu e. Gelozia e începutul posesivității. Cred că pasiunea e o formă insipidă a iubirii. Femeile l-au plăcut și au atras atenția. Eu am fost mândră, pentru că cea care era la brațul lui eram eu. Am primit telefoane: ”Știi, soțul tău mă iubește.” I-am spus: ”Foarte bine. Să mă suni să-mi spui că soțul meu te iubește, când pe tine o să te cheme Stănescu și pe mine n-o să mă mai cheme Stănescu.” Niciodată nu am simțit că se întâmplă ceva. Întotdeauna am fost iubită de soțul meu”, a dezvăluit artista de muzică populară pentru Antena Stars. „Nu aș da pentru nicio pasiune din lume relația pe care o am cu soțul meu. Trebuie să cauți în subconștientul tău, să vezi dacă, după săptămâna în care ești plecat, te trimite sufletul și mintea într-un loc în care e și celălalt. Iar când ajungi acolo, să te detașezi și să îți fie bine. Iubirea de cuplu înseamnă dependență. Te duci la dependență dacă respecți, ajuți, ții cont de celălalt și îți pasă de el”, a dezvăluit ea pentru Etno TV.

Niculina Stoican a trecut prin momente dificile, după ce s-a căsătorit

La scurt timp după ce s-a căsătorit, Niculina Stoican a lucrat ca baby-sitter în Grecia. Această experiență a marcat-o profund. Se trezea plângând de fiecare dată când se visa în Grecia. Artista de muzică populară a recunoscut că viața ei a fost plină de momente grele. Pe unele le-a depășit singură, în timp ce altele au necesitat ajutorul altor persoane.

Bunica ei i-a spus, în trecut, că singura prioritate a vieții ei trebuie să ne fie sănătatea. Restul vin și trec, fie că-i necaz sau bucurie. Așa că sănătatea ei a devenit prioritatea ei. Ea s-a considerat întotdeauna norocoasă știind că toți ai ei sunt sănătoși, iar încercările din viața ei le- considerat lecții care au ajutat-o să devină omul care este azi.

Un alt motiv de liniște sufletească este că nu există „nimeni în lumea asta care să poată sta” în fața ei și a soțului ei și să spună că au făcut un rău cât de mic cuiva. Acest gând este un motiv de liniște și împlinire sufletească pentru amândoi.