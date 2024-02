Rodica Popescu Bitănescu a trecut prin mai multe momente dificile în tinerețe. Potrivit dezvăluirilor făcute chiar de îndrăgita artistă în emisiunea lui Denise Rifai, s-a îmbolnăvit și cu Ebola.

La momentul respectiv, situația a fost și mai rea deoarece nu-și permitea să meargă la spital. Situația ei financiară era atât de gravă, încât abia avea ce să mănânce, a relatat artista.

Actrița de teatru a povestit că atunci când suferea de Ebola îi curgea sânge din nas, doar dacă își mișca puțin capul. În acest context, a pierdut mult sânge. Din fericire, a reușit să treacă peste această grea încercare și îi este recunoscătoare lui Dumnezeu.

Potrivit artistei, nici anii următori n-au fost lipsiți de dificultăți, deoarece s-a îmbolnăvit de viroze. Totuși, toate aceste situații dificile au rezultat într-o rezistență sporită în ziua de azi, spune artista.

„Eu n-am avut niciodată gripă porcină. Eu am avut tot Ebola. Am avut Ebola, acea boală cumplită. Când eram studentă am avut această Ebola. De fapt, era un fel de gripă asiatică, care umbla, și din care murea foarte multă lume.

Și în pușcărie la tata mureau mulți. Atunci a fost momentul grav. Eu muream acasă și tata putea să moară la Pitești. Problema este că îți curgea sânge din nas doar dacă întorceai capul puțin. Am pierdut atâta sânge! Pe vremea aia nu știam ce e ăla spital, nu aveam bani de spital, de abia aveam ce să mănânc. Am scăpat printr-o minune. Da, m-a scăpat Dumnezeu. După aceea am avut boli din acestea gripale, viroze, care m-au întărit.

De aceea sunt eu astăzi sănătoasă și rezistentă. Am foarte mulți anticorpi. Eu acum sunt o persoană foarte rezistentă, pentru că am trecut prin foarte multe boli. Despre relația cu Dumnezeu, relația spirituală, despre care nu se poate povesti, trebuie să o ții în tine. Mi-a dat tot ceea ce i-am cerut”, a povestit Rodica Popescu Bitănescu lui Denise Rifai în emisiunea de la Kanal D.