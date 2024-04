Bugetul de la Rabla Clasic va scădea, cel de la Rabla Plus va crește

Laurențiu Neculaescu a prezentat și explicat noi programe care au ca scop aducerea de beneficii semnificative pentru români. Printre acestea se numără Programul Casa Verde Fotovoltaice 2024, Programul Fabrici de Reciclare, Rabla Clasic și Rabla Plus, Programul Apă-Canal și Programul Educație și conștientizare a publicului cu privire la protecția mediului.

„În fiecare an, bugetul la Rabla Clasic se va diminua și va crește bugetul la Rabla Plus, adică la mașini prietenoase cu mediul înconjurător. Fondurile pentru Rabla Clasic, anul acesta, s-au epuizat foarte repede. Într-adevăr, nici suma nu a fost foarte mare — 300 de milioane de lei. Avem până la acest moment 53 de dosare aprobate pentru instituții publice și 507 dosare pentru operatorii economici, deja aprobate, și mare parte din aceștia și-au luat deja mașinile”, a declarat el la DC News.

Potrivit președintelui AFM, în Programul Rabla Clasic, ca și în programul Rabla Plus, sunt trei categorii de aplicanți:

persoanele fizice;

persoanele juridice;

instituții publice de toate categoriile.

Acestea sunt evaluate în ordinea înscrierilor din aplicație, a mai precizat el.

Laurențiu Neculaescu a menționat că instituțiile publice sunt printre primele care s-au înscris în cadrul programului și deja și-au achiziționat vehicule mult mai prietenoase cu mediul înconjurător. De asemenea, a precizat că bugetul alocat programului Rabla Clasic va fi redus în fiecare an, în timp ce cel pentru Rabla Plus va crește. În acest an, programul Rabla Plus beneficiază de cel mai mare buget, destinat achiziționării de mașini electrice. Mai exact, este vorba de suma de un miliard de lei.

Președintele AFM a anunțat că fondurile destinate programului Rabla Plus au fost epuizate pentru instituțiile publice și pentru persoanele juridice. Însă încă mai există buget disponibil pentru persoanele fizice.

Se poate înscrie oricine dorește să achiziționeze o mașină electrică. Ce valoare au voucherele?

Laurențiu Neculaescu a mai spus că aplicația este deschisă și că orice persoană fizică se poate înscrie dacă dorește să achiziționeze o mașină electrică.Valoarea voucherelor se ridică la câteva mii de euro.

Prima de casare este de 25.500 de lei sau echivalentul în euro, respectiv 5.000 de euro. El estimează că mai sunt disponibili aproximativ 50-60 de milioane de lei din bugetul alocat.

Totuși, se va organiza o nouă sesiune. Aceasta va fi programată aproximativ în jurul datei de 19 august, pentru Programul Rabla Plus. În cadrul acesteia, vor fi alocate sume noi atât pentru persoanele juridice, cât și pentru instituțiile publice și persoanele fizice, în funcție de consumul de fonduri în această sesiune. S-a remarcat că piața este puțin saturată. O cauză ar putea fi reducerea primei de casare de la 10.000 de euro la 5.000 de euro, o schimbare decisivă în politica programului.