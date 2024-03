Ministrul Mediului, Mircea Fechet, a vorbit despre evoluția Programului Rabla Plus, afirmând că interesul persoanelor fizice pentru achiziționarea de autovehicule electrice a fost mai scăzut în această ediție, întrucât subvenția a fost redusă.

Fechet a explicat că, în ciuda scăderii interesului persoanelor fizice, programul a stârnit un interes deosebit din partea persoanelor juridice și a autorităților publice locale. Acestea din urmă au epuizat bugetul alocat extrem de repede.

„Am văzut un interes foarte mare pentru persoanele juridice, la fel cum am văzut un interes formidabil din partea autorităţilor publice locale.

Mircea Fechet a subliniat importanța adaptării programelor în funcție de cerințele pieței și a anunțat posibile modificări pentru a răspunde mai bine nevoilor.

Astfel, în cazul unui interes mai ridicat, ministrul a afirmat că banii ar putea fi realocați de la persoanele fizice către firme, având în vedere că autovehiculele achiziționate de acestea din urmă sunt utilizate mai intens.

Mircea Fechet a vorbit şi despre orizontul de timp în care programul Rabla Clasic ar putea dispărea din România.

Dacă am face un exercițiu matematic, am putea să ne imaginăm că în 7, 8 ani întregul buget de la Rabla Clasic ar fi atât de mic că n-ar mai fi nevoie să discuți despre această finanțare”, a mai indicat ministrul.

„Îmi propun ca în fiecare an să se mute o parte nu foarte mare din bani de la Rabla Clasic la Rabla Plus. E lucrul firesc care să se întâmple atunci când ne referim la finanțări acordate Ministerul Mediului.

O altă veste dată de ministrul Fechet a fost privind producția primului vehicul electric românesc. Această evoluție ar putea reduce dependența de importuri și ar putea consolida industria autohtonă în domeniul vehiculelor electrice.

„Marea veste pe care am primit-o chiar în această săptămână este că în România în sfârşit se va produce un autoturism electric. Acest lucru se va întâmpla anul acesta şi cred că e o mare veste pentru Ministerul Mediului, dar şi pentru toate celelalte ministere sau pentru români în general, pentru că sufeream la acest capitol. Primele trei autoturisme finanţate erau făcute fie în China, fie în Statele Unite ale Americii”, a mai declarat Mircea Fechet.

Ministrul Mediului a adus în discuție și autocolantul ce urmează să fie aplicat pe mașinile achiziționate prin programul Rabla. El a explicat că decizia de a introduce acest element de identificare a fost luată de colegii de la Fondul de Mediu, iar în cazul în care acesta deranjează, există posibilitatea să se renunțe la el.

Autocolantul, care urmează să fie aplicat pe lunetă, nu va fi obligatoriu și nici nu va fi verificat de autorități. Ministrul Fechet a subliniat că nimeni nu va fi oprit sau sancționat în cazul în care decide să îl înlăture.

„Nu ne propunem să verificăm pe nimeni la autocolant. Nu-i oprește nimeni să-l dezlipească. Am decontat acel voucher, că-i mai mic pentru Rabla Clasic, sau mai mare pentru Rabla Plus, sunt din bani publici. Vă mărturisesc că nu am văzut autocolantul, îl lipește vânzătorul mașinii, dealerul.

Cred că va fi pus pe luneta mașinii, dacă am înțeles bine, tocmai pentru a nu afecta stratul de vopsea și vizual mașina. Vom vedea cum funcționează, dacă deranjează e probabil să putem să renunțăm”, a adăugat ministrul Mediului.