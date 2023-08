George Mihăiță nu are nevoie de nicio prezentare. Faimosul actor este îndrăgit de toată lumea. Totuși, puțini sunt cei care știu că el a fost secretar de partid în perioada comunismului.

Acum, el a oferit un interviu pentru viva.ro, în care a spus cum a fost acea perioadă pentru el. De altfel, el a și primit invitație de la renumitul regizor italian Michelangelo Antonioni, dar a ajuns la el după 10 ani.

La momentul respectiv, George Mihăiță a fost tare supărat pe ministrul Culturii, dar l-a iertat între timp.

El a mai povestit că viața de actor nu era așa de rea în acea perioadă. Potrivit lui, actorii și comunismul erau pe ”două drumuri paralele”.

Timp de trei ani, actorul a lucra ca secretar de partid. El spune că în acea perioadă nu i s-a schimbat deloc viața. Nici teatrul nu a suferit schimbări.

El povestește că obișnuia să meargă pe la întreprinderi pentru a face rost de bani de salarii. Uneori mergea și pe la primărie pentru a face rost de apartamente pentru angajați.

De asemenea, el a mai spus că a rămas mereu același și că dacă existau mai mulți secretari de partid ca el, atunci nu mai curgea sânge la Revoluție.

Am fost și am rămas același George Mihăiță. Dacă și Toma Caragiu a fost secretar de partid, sunt cu atât mai liniștit. Dacă toți secretarii de partid erau ca mine, nu mai curgea sânge la Revoluție”, spune el.

În același interviu, el a mai precizat motivul pentru care i-a fost jenă să apară în comedia Brigada Diverse.

”După ce joci în „Reconstituirea (în 2008, declarat cel mai bun film românesc), ar trebui să ai pretenții mai mari de la tine. A apărut BD-ul carbaxin.

Am acceptat, dar, treptat, s-a instalat un disconfort. Și în seria a 3-a am refuzat să mai joc. Sunt bucuros că „Reconstituirea a fost achiziționat de Muzeul de Artă din New York”, spune el.