În urmă cu 46 de ani, pe 4 martie 1977, la ora 21:22:22, România era lovită de un cutremur devastator. Seismul a avut o magnitudine de 7,4 grade pe scara Richter și a durat circa 56 de secunde. Au fost 1.570 de victime, din care 1.391 numai în București.

La nivelul întregii țări au fost circa 11.300 de răniți și aproximativ 35.000 de locuințe s-au prăbușit. Majoritatea pagubelor materiale s-au concentrat in București unde peste 33 de clădiri și blocuri mari s-au prăbușit.

O serie de personalități au murit in acest cutremur: Toma Caragiu, Alexandru Bocăneț, Doina Badea, Alexandru Ivasiuc, Mihai Gafița, Tudor Dumitrescu etc.

Cutremurul s-a simțit aproape în toți Balcanii

Epicentrul cutremurului din ’77 a fost localizat în zona Vrancea, cea mai activă zonă seismică din țară, la o adâncime de circa 100 km. Unda de șoc s-a simțit aproape în toți Balcanii. Cutremurul a afectat de asemenea și Bulgaria. În orașul Sviștov, trei blocuri de locuințe au fost distruse și peste 100 de oameni au murit. Cutremurul s-a simțit în aproape toată Europa de Sud-Est, iar în nord, s-a simțit până în Moscova și Sankt Petersburg.

Cele mai grave urmări s-au înregistrat în partea de sud a ţării, în special în Capitală, unde au fost distruse 33 de clădiri şi blocuri de înălţime mare sau medie, între acestea fiind clădiri vechi construite în perioada antebelică, dar şi trei clădiri noi (blocul OD16 din cartierul Militari, blocul de pe Ştefan cel Mare-Lizeanu şi Centrul de Calcul al Ministerului Transporturilor). În total, s-au prăbuşit sau au fost grav avariate 32.897 de locuinţe şi au fost afectate 763 de unităţi industriale din 23 de judeţe. Un raport din 1978 al Băncii Mondiale arată pagube în valoare de două miliarde de dolari, din care 70% în Bucureşti.

O serie de clădiri au fost demolate

Cutremurul a afectat și monumente de arhitectură. La acel moment, regimul Ceaușescu s-a folosit de pretextul seismului pentru a demola o serie de clădiri. Astfel, Biserica Enei aflată în stânga blocului „Dunărea”, în dreptul Institutului de Arhitectură Ion Mincu și vis-à-vis de hotelul Intercontinental și Teatrul National, a fost pur și simplu demolată pentru că prezența ei „deranja”. De asemenea, fostul sediu al Uniunii Artiștilor Plastici (Casa arhitect Grigore Cerchez) aflat pe strada Sevastopol a fost și el demolat.

Tot în urma cutremurului din 1977 și-a pierdut viața și celebrul actor Toma Caragiu. Marele actor a murit la 52 de ani, împreună cu regizorul Alexandru Bocăneț. Cei doi au fost găsiți decedați sub dărâmături după șase zile de căutări.

Ion Caramitru, detalii despre cum și-a pierdut viața Toma Caragiu

Ion Caramitru a dat detalii despre tragedia în urma căreia și-a pierdut viața Toma Caragiu și despre momentele dramatice de la cutremurul din 1977.

„Toma stătea la etajul 2, iar blocul se prăbușise până la nivelul etajului 3. Țin minte că am luat un troleibuz din stație, l-am împins sub bloc și am intrat pe geam la Toma, în apartament. Acolo am găsit câinele lui, un câine frumos, care era în casă, dar Toma nu era. Pe masă se aflau 4 pahare de whisky și apă minerală, deci au fost patru persoane. Ușa spre casa scărilor era blocată. Am pus urechea acolo și am auzit gemete. Am strigat după el, dar nu am primit niciun răspuns.”, a povestit Ion Caramitru, pentru libertatea.

Actorul și regizorul Alexandru Bocăneț au murit îmbrățișați

Ion Caramitru a mai povestit că l-a recunoscut pe Toma după ochelarii de vedere pe care îi purta mereu și la care ținea foarte mult. Toma Caragiu și regizorul Alexandru Bocăneț muriseră îmbrățișați. Din blocul în care și-au găsit sfârșitul cei doi, au fost scoase 120 de cadavre.

„Eu am stat acolo, alături de alți colegi, timp de 6 zile. Casa scărilor se prăbuşise, cei mai mulţi locatari au fugit pe acolo. De acolo au fost scoase, se pare, 120 de cadavre. Toma a fost găsit căzut pe spate. Îmi aduc aminte că l-am văzut, cu ochelarii căzuţi pe lângă el, ochelari la care ținea foarte mult, primiți de la Liviu Ciulei. Peste el, îmbrăţişaţi de altfel, era regizorul care venise în vizită la el…”, a mai spus Ion Caramitru despre tragedie, potrivit libertatea.ro.