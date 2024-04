Amendă pentru vechiturile aruncate în stradă! Cei care locuiesc în Sectorul 6 București sunt avertizați cu privire la problema gunoiului de pe trotuare. Orice locuitor al Bucureștiului care va fi surprins folosind strada ca depozit ilegal de deșeuri va fi sancționat.

Primăria Sectorului 6 a făcut cunoscut, pe pagina sa de Facebook, faptul că un bărbat de 58 de ani a primit o amendă de 5.000 de lei, după ce agenții de patrulare l-au surprins abandonând obiecte vechi într-un loc public. Obiectele, în special fotoliile vechi, au transformat Strada Segarcea 1 într-un loc de depozitare neautorizat.

Bărbatul a fost nevoit să plătească o sumă considerabilă, mult mai mare decât ar fi fost costul pentru ridicarea obiectelor de către serviciile de salubrizare. Serviciul de ridicare a obiectelor voluminoase poate fi solicitat contra unei taxe de 130 de lei, TVA inclus, pentru mobilier vechi și alte obiecte de dimensiuni mari. În schimb, amenda primită a fost de 5.000 de lei.

Oamenii au avut diverse reacții.

„Politia locala sa vina pe str Delinești nr 8, unde este un magazin într-un garaj, cei ce beau acolo vorbesc foarte tare”, a scris cineva.

„Să vedem și asta… Deocamdată nu vă interesează gunoaiele lăsate de cei care mănâncă, beau, fumează, in parc sau lângă blocuri, lipsa coșurilor de gunoi pe străzi. Spatii așa zise verzi cu gunoaie acoperite de iedera.. etc. Spor la treabă…”, a spus altă persoană.

„Bravo Felicitări si mult succes în continuare si sa aveți o săptămâna cu spor si un Weekend frumos sa aveți si un paste fericit si sărbători fericite sa aveți , Doamne ajută la toată lumea. West Side District 6 in Bucharest is The Best”, a scris altcineva.