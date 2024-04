Florin Brătescu a murit! A fost pionierul masculin la TVR. Tot el a fost fondatorul Antenei 1. A avut o carieră impresionantă de peste cinci decenii în industria televiziunii. A fost cunoscut ca o legendă a mediului audio-vizual românesc. A încetat din viață la vârsta de 91 de ani.

La TVR, inițial, angajații erau exclusiv femei. La un anumit moment, s-a decis introducerea unei voci masculine. S-a hotărât să-l trimită pe el la televiziune. Televiziunea nu era atrăgătoare pentru oameni în acea perioadă. Mulți preferau să lucreze la radio. A început să lucreze la TV, realizând jurnale. La acea vreme, TVR avea o emisiune intitulată „În fața hărții”, coordonată de jurnaliști de la Scânteia. Aveau posibilitatea să călătorească în străinătate și să relateze despre deficiențele capitalismului.

La un moment dat, prezentatoarea emisiunii TV nu a putut veni. Cu doar 30 de minute înainte de difuzare, lui Florin Brătescu i s-a dat un text de citit, a fost pregătit la machiaj și a fost introdus în emisiunea TV, fără ca audiența să știe cine este. După aceea, a rămas un timp în fața camerelor.

În anii ’65-’66, după venirea lui Nicolae Ceaușescu la conducerea statului, exista un interes în a minimaliza contribuția lui Gheorghe Gheorghiu Dej și perioada sa. Nicolae Ceaușescu era atent la emisiunea TV „Reflector”. Discuta cu prim-secretarul despre conținutul ei. Deși nu existau măsurători de audiență, succesul emisiunii TV se reflecta în numărul mare de scrisori primite. A continuat să aibă succes până în Era Ceaușescu, când nu a mai fost pe placul lui. Totuși, popularitatea emisiunii TV a fost atât de mare încât nimeni nu avea curajul să propună întreruperea ei. S-au găsit diverse motive pentru a o menține.

Într-un interviu mai vechi, acesta explicase cum vede evoluția televiziunii românești și competiția dintre TVR și posturile comerciale:

„Din păcate, TVR a intrat într-un con de umbră din foarte multe cauze și poate mai puțin din cauza încrederii oamenilor în televiziunea publică.

Ascensiunea televiziunilor comerciale se bazează pe calitatea programelor, mobilitatea și diversitatea care atrag telespectatorii.

Chiar dacă unele au o tentă politică evidentă, televiziunile comerciale se adaptează din mers cerințelor. Alții au datorii mari față de mine, dar nu contabilizez dezamăgirile. Am făcut tot ceea ce am vrut și atât cât am putut.”, a spus acesta.