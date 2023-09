Un mare actor s-a stins din viață. Este vorba de John Cairney. Actorul scoțian a murit la vârsta de 93 de ani. El a devenit faimos după ce l-a interpretat pe Robert Burns atât pe scenă, cât și pe ecran.

Actorul născut la Glasgow a apărut și în filmele Jason și Argonauții și în A Night to Remember.

Cunoscutul actor a urmat cursurile Academiei Regale Scoțiene de Muzică și Artă Dramatică (Royal Scottish Academy of Music and Drama – RSAMD). El a fost un actor de teatru aclamat de critici înainte de a deveni un actor obișnuit la televiziune și în filme.

Cariera lui John Cairney

Mai târziu, a devenit un pictor renumit.

John Cairney s-a născut în 1930 în zona Baillieston din Glasgow. A urmat pentru scurt timp cursurile unei facultăți de artă. A renunțat, însă, la ele pentru a urma viața de actor. Și-a cunoscut prima soție la școala de teatru. A avut o carieră de succes în teatru. John Cairney a jucat în premiera britanică a piesei The Crucible de Arthur Miller. El a jucat și Hamlet la Teatrul Cetățenilor din Glasgow.

Cel mai faimos rol din film a fost cel din 1963, în aventura Jason șI Argonauții. Aici, personajul său este distrus până la moarte de statuia de bronz vie, Talos, a anunțat BBC.com.

În anii 1970, a fost vedeta serialului BBC Scotland Scotch on the Rocks. John Cairney a jucat rolul unui politician SNP care avea legături cu paramilitarii și cu Uniunea Sovietică. Serialul, care se baza pe un roman al politicianului conservator Douglas Hurd, a fost considerat foarte controversat și nu a fost niciodată reluat.

Celebrul actor, asociat cu poetul Robert Burns

Cairney și-a început lunga asociere cu Robert Burns când l-a interpretat pe poet în piesa There Was A Man la Teatrul Traverse din Edinburgh în 1965. Piesa a fost apoi televizată, iar Cairney a înregistrat un album cu spectacolul. El avea să fie asociat cu Burns pentru tot restul carierei sale. A făcut turnee în întreaga lume cu piesa sa despre poet. De altfel, autobiografia sa din 1987 a fost intitulată The Man Who Played Burns.

Cairney a trăit mulți ani în Noua Zeelandă împreună cu cea de-a doua soție a sa, Alannah. Cuplul s-a mutat la Glasgow în 2008. Aici, Cairney s-a întors la pictură.

Mesajul trist transmis după moartea marelui actor

Un purtător de cuvânt al Conservatorului Regal al Scoției, fostul RSAMD, a declarat: