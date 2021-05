A murit Ion Dichiseanu! Actorul avea 87 de ani și starea lui de sănătate părea că se îmbunătățește, după ce a fost internat mai bine de 3 luni în spital în urma unor probleme de sănătate.

Actorul era internat de mai bine de trei luni la Spitalul Floreasca din Capitală. Ion Dishiseanu, în vârstă de 87 de ani, a fost infectat cu o bacterie periculoasă.

A murit Ion Dichiseanu! S-a născut pe 20 octombrie 1933 în Adjud

Ion Dichiseanu s-a născut pe 20 octombrie 1933 în Adjud. A absolvit Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică, Facultatea de Teatru din București în 1959.

Este cunoscut datorită activității sale artistice în cadrul Teatrului Nottara, precum și pentru numeroasele roluri care l-au consacrat în cinematografie, teatru de televiziune și teatru radiofonic.

Ioana Dichiseanu a vorbit la Antena 3, despre starea de sănătate a tatălui ei și mai ales de la ce au pornit problemele de sănătate care îl țin la pat pe Ion Dichiseanu de trei luni, conform antena3.ro.

”Sunt zile bune, zile mai puțin bune”

“În fiecare zi sun, cred că bietul personal medical de acolo s-a săturat să îmi audă vocea, să spun că sunt eu și cum se mai simte tata. Sunt zile bune, zile mai puțin bune, dar important este că e într-o stare stabilă și ne rugăm la Dumnezeu ca recuperarea să fie cât mai rapidă.

Maestrul Ion Dichiseanu a mărturisit la „De-a Viața Ascunselea” că filmul „Dincolo de Barieră”, în care a avut unul dintre cele mai importante roluri, a fost un film-șansă pentru el.

„A fost un film care a deschis un drum. În teatru am demonstrat, dar în film până atunci nu avusesem roluri. Până în ’64 când am avut acest rol și am avut întâlnirea cu Francisc Munteanu.. nu pot să uit întâlnirea cu el. Dădeam o probă de film, el nu mă văzuse, pe urmă ne-am împrietenit. Și îmi zice „ia spune tu replicile astea”. M-a plăcut și apoi a urmat colaborarea cu el”, a povestit actorul.

O carieră cu adevărat impresionantă

A debutat pe marile ecrane în 1961, în lungmetrajul „Darclée”, regizat de Mihai Iacob, film inclus în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes din acel an.

În 1979, Ion Dichiseanu a fost distins cu premiul Asociaţiei Cineaştilor din România pentru rolul din lungmetrajul „Clipa”, în regia lui Gheorghe Vitanidis, iar în 2002 a fost decorat cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, „pentru prestigioasa carieră artistică şi talentul deosebit prin care a dat viaţă personajelor interpretate în filme, dar şi pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc”, scrie News.ro.

Dichiseanu este cunoscut publicului din România pentru roluri din filme precum „Tunelul” (regia Francisc Munteanu, 1979), „Bătălie pentru Roma” (regia Robert Siodmak, 1968), „Trandafirul galben” (regia Doru Năstase, 1981), dar mai ales pentru personajul Pierre Vaillant din serialul de un succes incontestabil „Toate pânzele sus”, regizat de Mircea Mureşan în 1976.

Filmografia lui cuprinde titluri precum „Titanc Vals” (regia Paul Călinescu, 1965), „Revanşa” (regia Sergiu Nicolaescu, 1978), „Pentru patrie” (regia Sergiu Nicolaescu, 1978) şi „Pistruiatul” (regia Francisc Munteanu, 1986). La sfârşitul anilor ’80, Dichiseanu a colaborat şi cu Ion Popescu-Gopo pentru lungmetrajul „Maria şi Mirabela în Tranzistoria”.

Cel mai recent, Ion Dichiseanu a filmat cu regizorul Radu Jude, având o scurtă apariţie în „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, film premiat cu Ursul de Aur la Berlinala 2021.