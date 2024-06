Doliu în PSD. Mircea Tat s-a stins din viață, după alegeri

Doliu în PSD! Mircea Tat, un consilier local al PSD Călan, un oraș din județul Hunedoara, a decedat. S-a stins din viață la numai 40 de ani. A făcut infarct imediat după ce s-au terminat alegerile locale și cele europarlamentare.

A muncit „cu înverșunare” la campania electorală din acest an. Sâmbătă, cu doar o zi înainte de alegeri, le-a spus colegilor săi că îl doare capul și spatele. Totuși, n-a luat nicio pauză. A pus partidul politic mai presus de toate. A alergat zile la rând, a discutat cu alegătorii români, a pierdut nopțile pentru a analiza sondajele de opinie, a conceput strategii de campania, a lipit afișe electorale. Din nefericire, munca lui a fost în zadar. A pierdut confruntarea electorală. Cu câteva zile în urmă, își pierdu-se și bunica.

„S-a stins azi, la doar 40 de ani, un om bun. A crăpat inima în el. Nimeni n-a mai avut ce-i face. (…) Să te odihnească Dumnezeu, Mircea Tat, și să-i mângâie pe toți cei dragi! Probabil că niciun medic serios n-ar putea pune în relație cauză-efect campania electorală și moartea lui Mircea. Dar eu am fost implicată personal, suficient cât să știu că alegerile, politica in integrum, îi bagă pe oamenii buni implicați la “măcinat” într-o moară a răului, într-un vârtej în care nici nu mai realizează cât de rău le este. Scriu în memoria lui Mircea, dar scriu și pentru mulți oameni pe care-i cunosc bine, care au muncit mult și cu onestitate în campania electorală și tocmai au ieșit din ea, “ca loviți de tren”, din motive care nu le sunt imputabile. Sigur că politica se face cu ajutorul unor activiști dedicați, dar ia mai gândiți-vă o dată dacă merită să vă puneți și sănătatea “la bătaie”… Eu zic să aveți grijă în primul rând de voi și de cei dragi, și #SăFițiBine, oricine sunteți, oriunde vă aflați!”, a scris, miercuri noapte, Hărău Eleonora Carmen pe contul ei de Facebook.

Oamenii nu-l vor uita pe Mircea Tat

Postarea ei a strâns zeci de comentarii în câteva ore. Oamenii au transmis sincere condoleanțe familiei îndoliate.

„Dumnezeu să-l odihnească în pace și liniște! La cât de infect a ajuns să se facă politică chiar as recomanda tuturor să n-o mai facă! Dar din păcate sunt și oameni buni, care speră să poată face mai mult pentru semenii lor, pentru copiii lor. Mircea era unul dintre ei. Am pierdut un om bun! Mare păcat”, a scris cineva.

„Of Doamne, nu pot sa cred! Dumnezeu sa-l odihnească în pace!”, a scris alt om.

„Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace, familiei multă, multă putere să treacă peste această grea pierdere! Sincere condoleanțe!”, a scris altă persoană.