Născută pe 11 octombrie 1985 în New York City, Michelle Trachtenberg și-a început cariera la o vârstă fragedă, apărând în reclame la doar trei ani. La nouă ani, a obținut un rol în serialul „The Adventures of Pete & Pete” (1994–1996), iar primul său rol important a venit în 1996, când a interpretat-o pe Harriet în filmul „Harriet the Spy”.

Trachtenberg a dobândit o popularitate internațională imensă cu rolul lui Dawn Summers, sora mai mică a protagonistei, în serialul „Buffy, spaima vampirilor” (2000–2003). Performanța sa a fost apreciată, obținând un premiu Young Artist și trei nominalizări la Saturn Awards, conform NY Post.

Ulterior, Trachtenberg a devenit un personaj favorit al publicului datorită interpretării sale în rolul Georginei Sparks din serialul „Gossip Girl” (2008–2012), un personaj complex și manipulator care a captivat audiența. Pe lângă carierea sa în televiziune, Michelle Trachtenberg a apărut în mai multe filme, inclusiv „EuroTrip” (2004), „Ice Princess” (2005) și „17 Again” (2009).

În viața personală, a fost deschisă în privința experiențelor sale din industria filmului

În 2013, a interpretat-o pe Marina Oswald în filmul „Killing Kennedy”, continuând să își construiască o carieră diversificată. Totodată, a fost producător executiv al serialului web „Guidance” (2015–2017) și al seriei de crime adevărate „Meet, Marry, Murder” (2021).

În viața personală, Michelle a fost deschisă în privința experiențelor sale din industria filmului. În 2021, ea a adus acuzații de comportament abuziv împotriva regizorului Joss Whedon, legate de perioada filmărilor pentru „Buffy, spaima vampirilor”. În ultimele luni, fanii au observat schimbări în postările sale de pe rețelele sociale, îngrijorându-se pentru sănătatea sa. Moartea sa prematură a lăsat un gol imens în comunitatea artistică, fiind un șoc pentru fanii din întreaga lume care o admirau pentru carierele sale remarcabile și pentru impactul pe care l-a avut asupra televiziunii și cinematografiei.