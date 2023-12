A murit Andre Braugher

Andre Braugher, actorul talentat și laureat al a două premii Emmy, a trecut la cele veșnice la vârsta de 61 de ani. El a trecut printr-o scurtă luptă cu boala.

Vestea tragică a fost confirmată de agenta sa, Jennifer Allen, lăsând tristețe în sufletele fanilor și a colegilor din industrie.

Născut pe 1 iulie 1962, Braugher a devenit cunoscut pentru interpretările sale remarcabile în lumea filmului și a televiziunii. Un moment de glorie în cariera sa a fost rolul căpitanului Raymond Holt în serialul de comedie polițist „Brooklyn Nine-Nine". În acest serial,

Personalitatea stoică și umană a personajului său a creat o amprentă durabilă în memoria fanilor.

Detectivul Frank Pembleton din „Homicide: Life on the Street” a fost un alt rol emblematic pentru Braugher, aducându-i acestuia un premiu Emmy în 1998.

Performanța intensă și angajamentul său în proiecte au făcut din el o prezență marcantă în dramaturgia televizată. De asemenea, a obținut un alt premiu Emmy pentru miniseria „Thief”, dovedindu-și abilitățile actoricești într-o varietate de genuri.

Andre Braugher, un actor desăvârșit

Cu toate realizările sale în lumea filmului și a televiziunii, Andre Braugher a subliniat întotdeauna că familia sa este prioritatea principală.

El a fost căsătorit cu Ami Brabson, colegă de ecran în „Homicide: Life on the Street” și are trei copii.

Braugher a fost un model de echilibru între carieră și viața personală.

Moartea sa prematură a lăsat o imensă lacună în industria filmului și televiziunii. Talentul său incontestabil și contribuțiile semnificative vor fi mereu rememorate în memoria cinefililor și în arhivele culturii pop.

Producțiile în care a jucat regretatul actor

Primul său rol pe ecran a fost cel de soldat al Uniunii în „Glory”, în care l-a interpretat pe Thomas Searles, un negru liber care se alătură primului regiment de negri. În filmul de televiziune care a reluat „Kojak”, a jucat rolul secundului lui Kojak, apoi a trecut la „Homicide: Life on the Street”.

De asemenea, a jucat rolul unui detectiv în „Hack” din 2002 până în 2004, apoi a schimbat rolul ca psihiatru în „House, M.D.”. Braugher a fost nominalizat la două Primetime Emmy pentru actor în rol secundar pentru „Men of a Certain Age”, scrie Variety.

A continuat să apară în filme de lung metraj în timp ce cariera sa de televiziune se extindea, cu roluri în: