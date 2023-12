A murit marea actriță. Doliu în televiziune. Dumnezeu să o odihnească!

SURSA FOTO: Dreamstime

Tragedie în lumea filmului. Andrea Fay Friedman, actrița americană cu sindrom Down care a apărut în serialul de televiziune „Life Goes On” și în drama „Carol of the Bells”, a murit într-un spital din Santa Monica din cauza complicațiilor cauzate de Alzheimer. Actrița avea 53 de ani.