Alan Scarfe s-a născut în Anglia, înainte ca familia sa să emigreze în Canada. Ulterior, s-a întors la Londra, pentru a studia la London Academy of Music and Dramatic Art. A avut una din cele mai de succes cariere din teatru.

După ce, în anii 80, s-a căsătorit cu actrița Barbara March și s-a născut fiica lor, Antonia „Tosia” Scarfe, actorul s-a mutat la Los Angeles. Aici, a fost distribuit în numeroase roluri pe marele ecran, dar și în serialul TV ”Seven Days”, în rolul căpitanului Cyrus Harding.

De asemenea, a apărut în câteva episoade din ”Columbo”, ”Kingdom Hospital”, ”Andromeda” și multe altele.

Alan Scarfe a devenit celebru grație rolurilor din ”Lethal Weapon 3” și ”Double Impact”

Cele mai cunoscute și apreciate roluri rămân, cu siguranță, cele din ”Lethal Weapon 3” (Armă mortală 3), din 1992 alături de Mel Gibson și Danny Glover, precum și din ”Double Impact” (Dublu impact) din 1991, cu Jean-Claude Van Damme în rolul principal, scrie Parade.

În plus, Scarfe a apărut în mai multe episoade din ”Star Trek: The Next Generation”, unde i-a interpretat pe„Mendak” și „Tokath”.

Era încă posibil să gândesc într-un mod atât de romantic și idealist

De asemenea, a fost director asociat al Teatrului Everyman din Liverpool din 1967 până în 68.

„Am vrut să fiu un mare actor clasic, în lunga tradiție a unor legende ale teatrului, precum Burbage, Garrick, Kean, Booth, Olivier”, a spus el într-un interviu din august 2007. „Acum patruzeci și cinci de ani, când am început, era încă posibil să gândesc într-un mod atât de romantic și idealist”, adăuga el.

Perioada lui Scarfe ca actor de teatru a inclus opt sezoane la Festivalul de la Stratford și două la Festivalul Shaw, ambele în Ontario, unde a interpretat mult Shakespeare, jucându-l pe Macduff, pe Broadway, în 1988 în piesa ”Macbeth” alături de Christopher Plummer și Glenda Jackson.

Și-a început cariera cinematografică cu roluri în The Bay Boy (1984), Deserters (1984), Overnight (1986), Street Justice (1987), Iron Eagle II (1988), Aka Albert Walker (2003) și The Hamster Cage (2003).

A câștigat popularitate cu rolurile din filme științifico-fantastice, inclusiv cu Dr. Bradley Talmadge de la Agenția de Securitate Națională în ”Seven Days”, precum și pentru rolurile Romulans Tokath și Amiral Mendak din ”Star Trek” în anii 1990.

„SF-ul este extraordinar pentru actori”

„Science-fiction în film și televiziune, mai ales dacă joci un fel de personaj extraterestru cu un machiaj fantastic, este extraordinar pentru actori”, spunea el. „Producțiile au nevoie de acest tip de dimensiune și intensitate de performanță”, susținea actorul.

În 1985, Alan Scarfe a câștigat un premiu Genie pentru cea mai bună interpretare a unui actor într-un rol secundar pentru rolul sergentului Tom Coldwell în pelicula The Bay Boy.

A scris trei romane de succes, sub pseudonimul Clanash Farjeon

Pe lângă cariera de actor, Scarfe a fost și autor de romane, scriind sub pseudonimul Clanash Farjeon.

Primul său roman, ”Revelația lui Jack Spintecătorul”, a fost publicat în 2017 și a fost urmat de ”Vampirii din Juarez”, ”Demonii de la 11 septembrie” și ”Masca Duhului Sfânt”.

Encyclopaedia of British Film notează că regretatul actor avea un talent remarcabil. Născut în Anglia, înainte de a se muta în Canada, și-a găsit chemarea la vârsta de 18 ani, când i s-a cerut să regizeze o piesă.