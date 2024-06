Actorul Tom Bower a încetat din viață la vârsta de 86 de ani

Actorul american Tom Bower, celebru pentru rolurile memorabile din Die Hard 2 și The Waltons, a murit în somn, în casa sa din Los Angeles, a confirmat fratele său Robert Bower. Cauza decesului este momentan necunoscută.

Bower avea doi copii, Viveca și Rob, un frate și o soră. A fost căsătorit cu soția sa Ursula, avocat de meserie, timp de 51 de ani, până la moartea acesteia, în august, transmite Daily Mail.

Tom Bower a jucat rolul omului de serviciu Marvin în filmul de acțiune Die Hard 2 din 1990, alături de Bruce Willis. Marvin locuia în subsolul aeroportului internațional Washington Dulles și l-a ajutat pe McClane să dejoace un complot terorist.

Bower l-a interpretat și pe Dr. Curtis Willard în serialul The Waltons între 1975-1978. A apărut pentru prima dată în serial ca pilotul Rex Barker în episodul din sezonul al patrulea, The Wing Walker, în 1975.

A fost promovat la rolul de titular al serialului în sezonul următor, în rolul lui Curtis, care o angajează pe Mary Ellen Walton (Judy Norton) ca asistentă medicală, înainte ca cei doi să se îndrăgostească și să întemeieze o familie.

Personajul său a fost eliminat din serial în 1978 în atacul de la Pearl Harbor – însă în 1981 Curt a reapărut în Florida, de data aceasta interpretat de Scott Hylands.

Într-un interviu acordat în 2022, Bower a dezvăluit care a fost cauza plecării sale, glumind că „am cerut o mărire de salariu foarte mică, așa că m-au trimis la Pearl Harbor”.

Visa să devină jucător profesionist de baseball

Tom Bower s-a născut Ralph Thomas Bower în Denver, la data de 3 ianuarie 1938. A visat să devină jucător profesionist de baseball, dar după ce și-a dat seama că nu avea abilitățile sportive necesare, s-a mutat la New York pentru a studia actoria la Academia Americană de Arte Dramatice în 1956.

După ce a studiat actoria la John Cassavetes Shadows Workshop, a lucrat ca detectiv particular timp de 15 ani. În timpul activității sale de detectiv particular, a fost distribuit alături de Al Pacino în filmul lui David Rabe, The Basic Training of Pavlo Hummel.

S-a mutat la Los Angeles pentru a continua să joace din nou și a apărut în emisiuni precum The Rockford Files și Kojak – înainte de a obține rolul din The Waltons.

Printre filmele sale se numără Beverly Hills Cop II din 1987, The Hills Have Eyes din 2006 și Hearts in Atlantis din 2001. A apărut, de asemenea, în Two Ways Home (2019), Senior Love Triangle (2019) și Raymond & Ray (2022).

Ultima apariție la TV a lui Tom Bower a fost în rolul tatălui lui Bob Odenkirk, Henry Devereaux Sr., în Lucky Hank, în 2023. Serialul a fost anulat însă după un sezon.