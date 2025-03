Mark Dobies, cunoscut pentru rolurile sale din Guiding Light, unde l-a interpretat pe Dr. Noah Chase, și One Life to Live, unde a jucat personajul Daniel Colson, a încetat din viață la vârsta de 65 de ani.

Potrivit unui necrolog din New Jersey, actorul a murit marți, 11 martie, însă cauza decesului nu a fost dezvăluită, transmite TV Insider.

Mark Dobies, o carieră dedicată televiziunii și teatrului

Născut pe 3 aprilie 1959, în Philadelphia, Pennsylvania, Mark Dobies a fost inițial jucător de fotbal în perioada colegiului, înainte de a-și îndrepta atenția către actorie. Debutul său pe ecran a avut loc în 1997, în serialul Fame L.A., după care a apărut în producții populare precum Just Shoot Me, Home Improvement, Melrose Place, Nash Bridges și Everybody Loves Raymond.

Rolul său important din Guiding Light a venit în 2000, când l-a interpretat pe Noah Chase, un doctor implicat într-o poveste de dragoste cu personajul Reva Shayne (jucată de Kim Zimmer). Deși a avut un parcurs scurt în acest serial, Dobies a devenit cunoscut și apreciat de fani.

După această experiență, actorul a jucat în Sabrina the Teenage Witch și All My Children, însă cel mai memorabil rol l-a avut în One Life to Live, unde l-a interpretat pe Daniel Colson, un procuror care ascundea un secret periculos.

Controversele din One Life to Live

În One Life to Live, personajul lui Mark Dobies, Daniel Colson, era căsătorit cu Nora Buchanan (Hillary B. Smith), dar avea o relație secretă cu un bărbat, Mark Soloman (Matt Cavenaugh). Pentru a-și proteja secretul, Colson a devenit un criminal în serie, ucigând doi personaje: Paul Cramer (David Tom) și Jen Rappaport (Jessica Morris).

Această poveste a generat controverse și critici din partea GLAAD, organizația care susține drepturile LGBTQ+, deoarece serialul portretiza un bărbat gay ca fiind un criminal, consolidând stereotipuri negative. La acea vreme, producătorul executiv Frank Valentini a apărat scenariul, afirmând că acesta explora latura întunecată a intoleranței și dilema unui om care nu putea fi sincer cu sine însuși.

Pe lângă aparițiile sale în telenovele, Mark Dobies a jucat în CSI: Miami, Fringe, Gossip Girl și Law & Order: Criminal Intent. În 2004, și-a demonstrat talentul și în teatru, având un rol important în The Normal Heart, piesa de pe Broadway semnată de Larry Kramer, unde l-a interpretat pe Bruce Niles.

Omagii aduse de colegi și familie

Alan Locher, fost publicist al serialului Guiding Light, a împărtășit vestea tristă pe Instagram, exprimându-și regretul pentru pierderea unui coleg talentat:

„Îmi pare rău să împărtășesc această veste tristă și neașteptată. Mark Dobies a murit pe 11 martie, la doar 65 de ani – mult prea devreme.”

Locher și-a amintit cu drag de colaborarea lor.

„Am fost norocos să lucrez cu Mark în Guiding Light și l-am cunoscut mereu ca pe un om bun. De asemenea, mă simt privilegiat că am avut ocazia să-i văd interpretarea în The Normal Heart … Vă rog să păstrați familia sa în gândurile voastre în această perioadă dificilă. Odihnește-te în pace, Mark. Ne vei lipsi!”

Mark Dobies lasă în urmă o familie îndurerată, el având trei copii: Francesca (27 de ani), Olivia (24 de ani) și Robert (21 de ani). De asemenea, el mai avea un frate, Paul, și o soră, Sandy.