Compania One United Properties S.A., unul dintre principalii dezvoltatori imobiliari de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte de ultimă generație din România, listată pe Piața Principală a Bursei de Valori București (simbol ONE), confirmă recepția pentru Faza I a dezvoltării One Cotroceni Park, clădire de birouri și de spații comerciale. Faza I a dezvoltării are o suprafață închiriabilă brută (GLA) de 46.000 mp. În acest moment, 75% din spațiile de birouri și comerciale au fost închiriate.

One Cotroceni Park este cel mai mare proiect de regenerare urbană din București, cu funcționalități mixte, format dintr-o zonă rezidențială cu peste 850 de apartamente, precum și două clădiri de birouri și spații comerciale, livrate în două faze. Faza I a componentei office de la One Cotroceni Park a fost finalizată la sfârșitul anului 2021. Totodată, dezvoltatorul One United Properties a început lucrările și la Faza II a proiectului, lucrări care acoperă la acest moment structura + 8 niveluri. Faza II cu o suprafață închiriabilă brută de 35.000 mp va fi livrată în 2022.

„Prin One Cotroceni Park propunem un concept de ultimă generație care înglobează în mod ideal spațiul de lucru, locuința, cumpărăturile, toate într-o dezvoltare sustenabilă ce redefinește conceptele clasice imobiliare. Acest amplu proiect de regenerare urbană aduce valoare comunității locale și Bucureștiului însuși, deoarece imaginea orașului va crește la un nivel comparabil cu cel al metropolelor de top din lume. Iar acesta este un alt pas pe care îl facem către credo-ul nostru – acela că Bucureștiul ar trebui să devină un oraș global”, spune Mihai Păduroiu, CEO Office Division One United Properties.

Companiile care vor avea sedul la One Cotroceni Park

Situat în Cotroceni, una dintre cele mai renumite și căutate zone din Capitală, conceptul aduce pe piață un business park unic, ce oferă companiilor aflate în cautarea unei soluții de eficientizare a sediului spații moderne și certificate, cu acces la numeroase servicii și facilități integrate. Dezvoltarea beneficiază de precertificare LEED Platinum v4, care atestă funcționarea durabilă și impactul minim asupra mediului și se află în curs de obținere a certificării WELL Health and Safety, care evaluează sănătatea și bunăstarea la locul de muncă.

Printre companiile care vor avea sediul la One Cotroceni Park se numără Superbet, cel mai mare operator de pariuri sportive din România și în primii 30 din lume, Deutsche Bahn Cargo România, subsidiara română a celui mai mare transportator feroviar din Europa, sau SII România, companie multinaţională specializată în servicii de dezvoltare software (digital și inginerie) și IT outsourcing.

Conceput într-o abordare holistică de tipul Live / Work / Play, One Cotroceni Park se conturează ca un adevărat oraș în oraș, în care atât angajații, cât și rezidenții vor beneficia de facilități integrate: spații verzi, restaurante, piste de alergare și ciclism, cafenele, sală de gimnastică, piscină, farmacie, grădiniță, servicii de curățenie, cinema, birouri dinamice, apartamente moderne și facilități educaționale.

În prezent, portofoliul companiei One United Properties include 101.000 mp de spații de birouri în cadrul clădirilor One Tower, One Cotroceni Park Faza I, One North Gate și One Herăstrău Office.