Kesz Group, cea mai mare companie de construcții din Ungaria dezvoltă un proiect rezidențial și în România

Kesz Group, una dintre cele mai mari companii de construcții din Ungaria, activă în România prin KÉSZ Construcții din 2021, a obținut aprobarea pentru construcția proiectului rezidențial Corallis Apartments, situat pe malul Lacului Grivița, în apropierea Petrom City din București.

Achiziția terenului de 15.500 metri pătrați a avut loc în decembrie 2021.

După această achiziție, a urmat o etapă intensivă de studii și proiectare, evaluarea atentă a zonei și a pieței, și crearea unui concept adaptat nevoilor actuale, conform Profit.ro.

Ansamblul rezidențial Corallis Apartments va demara lucrările în luna august, fiind programat pentru finalizare la începutul anului 2027.

Proiectul se va desfășura în Sectorul 1, în zona de nord a Bucureștiului, pe malul Lacului Grivița. Ansamblul rezidențial va include cinci corpuri de clădire, fiecare având câte cinci etaje.

În ce va consta proiectul?

Proiectul va oferi apartamente cu 2, 3 și 4 camere, duplexuri, unități cu grădină, precum și apartamente tip rooftop, dotate cu terasă pe acoperiș.

KÉSZ Construcții România se specializează în furnizarea de soluții complexe în domeniul construcțiilor, incluzând execuția ca antrepriză generală, proiectare, lucrări structurale, arhitectură, instalații diverse și montaj tehnologic.

Portofoliul companiei include o varietate de proiecte, precum construcții industriale, centre logistice, spații comerciale, hale de producție și depozite.

Aceasta se ocupă și cu dezvoltarea de clădiri de birouri, săli de sport, facilități destinate sănătății, ansambluri rezidențiale de lux, precum și centre SPA și wellness.

Compania de construcții este, de asemenea, proprietara clădirii de birouri Hexagon Office din Cluj. Printre proiectele rezidențiale pe care le are în România se numără ansambluri precum One Herastrau Park, One Charles de Gaulle, One Mircea Eliade, Riviera Luxury Residence Cluj și Prima Residence Oradea.

Compania Kesz Group a luat ființă în urmă cu 40 de ani

Grupul KÉSZ, înființat acum 40 de ani, s-a transformat într-un lider versatil și inovator în domeniul construcțiilor, având cel mai extins portofoliu din Ungaria.

Compania se concentrează pe dezvoltarea tehnologică și caută constant oportunități pe piețe noi, oferind soluții unice în diverse sectoare, inclusiv electricitate, turism, logistică și sănătate.

Structura organizațională a Grupului KÉSZ, bazată pe valori fundamentale, le permite să acopere întreaga gamă a lanțului valoric al construcțiilor, de la planificare și execuție până la exploatare.

Cu sediile în Budapesta, Kecskemét și Szeged, și cu filiale în patru țări europene, Grupul are peste 2.500 de angajați.

În cei 40 de ani de activitate, KÉSZ a realizat numeroase proiecte internaționale de succes, construind nu doar clădiri, ci și experiențe pentru comunități.