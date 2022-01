Cei patru milioane de români care lucrează în străinătate se vor confrunta cu o mare problemă, odată ce ajung la vârsta de pensionare. Durata rezolvării unui dosar de pensie a crescut de la minimum două luni, la maximum doi ani. Cei mai afectați sunt vârstnicii din Italia și Spania, care reprezintă 80% din totalul celor care solicită pensie pentru perioadă muncită în România.

Mulți oameni aleg să revină în țară ca să-și urgenteze dosarele. Din cauza birocrației, oamenii pierd foarte mult timp până își rezolvă problema. Este și cazul unui bărbat stabilit în Italia, care își așteaptă decizia de un an, relatează stirileprotv.ro

Bărbat: Mie nu mi-a venit nici obiectul ăla care se numește talon de pensie.

Angajată: Dar decizie aveți?

Bărbat: Nu prea! A fost expediată la adresa mea?

Angajată: Să verific.

Bărbat: Vă rog, verificați cu calm.

Angajată: Va mai dura!

Bărbat: Păi a durat deja, stimată doamnă, a trecut un an de când am făcut cererea!

Angajată: Avem nevoie de vechimea din Italia printr-un formular E 205 italian.

Bărbat: Și de ce nu mi l-ați cerut, sau nu asta e procedura dacă sunt la pensii internaționale? Mie nu mi place să fac pe turistul, dar la o cerere pe care Italia v-a trimis-o în ianuarie, care se numește pensie internațională… Știți că trebuie cerută… Ce ar trebui să fac? Să trec și în spate, să-mi calculez și pensia dacă ajungem în situația asta? Vă rog, să-mi dați o justificare scrisă de ce nu am pensie. Confuzia nu am făcut-o eu. Cererea am completat-o, am depus toate actele.

Angajată: Am descoperit-o împreună.

Bărbat: Când?

Angajată: Acum!

Bărbat: Și dacă treceam peste zece ani?

Angajată: Noi suntem un singur om pe niște mii de dosare!

Angajații sunt depășiți de situație

Angajată ghișeu: Suntem câțiva noi care încercăm să învățăm din mers toate chestiile astea.

O altă angajată de la ghișeu: Încercăm să intrăm din program în program ca să aflăm niște informații să putem să vă dăm niște informații pe ghiseu, nu va inchipuiți că am avea vreo bază de date ca la NASA!

Prin telefon misiunea devine aproape imposibilă. Iată un exemplu din Spania.

Angajată: Dosarul a ajuns, domnul Tănase! 58.886 din 8 decembrie.

Bărbat: Decembrie?

Angajată: Da.

Bărbat: Păi de aici a fost trimis în august, doamnă!

Angajată: Domnule, nu știu ce ziceți dvs., vă spun când a ajuns la noi. A fost trimis din greșeală la Brăila!

Birocrația și lipsa personalului calificat fac din sistemul de pensii din România unul foarte greoi.

Președintele Casei Naționale de Pensii recunoaște că cea mai marea problemă a României o reprezintă lipsa digitalizării. Daniel Baciu spune ca prin Planul Național de Redresare și Reziliență au fost alocate 100 de milioane de euro pentru digitalizare.

„Ar fi mai facil dacă am fi la un nivel avansat de digitalizare astfel încât dacă bagi un cod numeric personal să-ți se adune automat vechimea, în 3 secunde, din 7.000 de locuri, unde ai. În momentul de față, nu putem să facem lucrul ăsta. Oricât se face, eu nu pot să revoluționez țara asta pentru că eu trebuie să interconectez cu alte instituții”, spune Daniel Baciu, președintele Casei Naționale de Pensii.