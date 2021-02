A apărut o nouă publicație! Problema lipsei autostrăzilor din România și a stării deficitare a infrastructurii de transport va fi dezbătută de noua publicație on-line.

Jurnaliștii promit dezvăluiri și anchete care vă vor face să înțelegeți nu doar de ce nu avem încă drumuri europene, dar mai ales care sunt cauzele și cine sunt responsabilii pentru aceste stagnări

O noua publicatie online – Lumea Infrastructurii, care poate fi accesata la adresa www.infrapress.ro – vede lumina zilei luni 1 februarie 2021.

Un site specializat pe monitorizarea infrastructurii din Romania, care va pune in atentia si dezbaterea publica problema lipsei autostrazilor la 31 de ani de la Revolutie si la peste 14 ani de la intrarea in Uniunea Europeana.

Lumea Infrastructurii face parte din familia publicatiilor on-line Lumea Justitiei, Lumea Juridica si Lumea Banilor, editate de nucleul de jurnalisti de la luju.ro.

Iata mesajul de lansare al senior editorului Razvan Savaliuc la aparitia in spatiul media a publicatiei on-line Lumea Infrastructurii – www.infrapress.ro.

”La tăieri de panglici suntem primii”

”De peste 31 de ani romanii viseaza sa aiba autostrazi si nu reusesc sa-si vada visul cu ochii. Nu pentru ca nu sunt bani, ci pentru ca banii din Transporturi sunt risipiti aiurea, chiar furati, Romania ajungand sa fie o tara a santierelor rutiere care nu se mai termina, dar in care se pompeaza an de an sume considerabile de la buget.

Anul acesta, din PIB-ul Romaniei pe 2020 estimat la peste 235 miliarde lei se intentioneaza a se aloca Transporturilor cam 2,5 miliarde lei. Putin mai mult decat anul trecut.

Mult, putin… as spune ca doar daca 1 miliard de euro s-ar baga efectiv in autostrazi care sa fie date in folosinta – la un pret de 3 – 5 milioane euro, pretul mediu european al unui kilometru de autostrada – ar trebui sa avem minim 200 km de autostrada operationali in fiecare an. Ce sa vezi insa, in practica daca se inaugureaza 30 km de autostrada intr-un an, e mare lucru, caci sunt ani in care nu se da in folosinta nimic.

La taieri de panglici suntem primii si fiecare guvernare isi face adevarate titluri de glorie din inaugurarea cate unui petic de cateva zeci de kilometri de autostrada, prezentati de fiecare data ca pe marea realizare a vietii!

”Intenționat nu s-au dorit autostrăzile unității naționale”

Vazute din satelit, cele trei tari romanesti se prezinta jalnic la capitolul autostrazi, dupa 31 ani de democratie, din care 14 ani de cand am intrat oficial in Uniunea Europeana.

Moldova nu are nicio autostrada!

Tara Romaneasca are doar trei bucatele: Bucuresti – Pitesti (pe care nu as pune-o la socoteala, caci e facuta de pe vremea lui Ceausescu), Bucuresti – Constanta si Bucuresti – Ploiesti (A3).

Transilvania, in care s-a investit cel mai mult, sta cel mai bine, cu Sibiu – Arad – granita cu Ungaria (singura autostrada care atinge granita unui stat vecin) si cateva “petice” in jurul Clujului.

Lipsesc, pentru ca intentionat nu s-a dorit, “autostrazile unitatii nationale”, Pitesti – Sibiu si Ploiesti – Brasov. N-am fost in stare ca natie sa ne impunem si sa le construim, nu doar pentru ca ni s-au pus bete in roate din afara, ci pentru ca nu am avut politicieni capabili sa le faca.

Stam prin urmare prost, chiar foarte prost si e imposibil sa ne putem compara vreodata cu restul statelor din Uniunea Europeana la dezvoltarea economica, cat timp nu avem drumuri moderne. Si mai dezastruos stam la capitolul cai ferate, unde totul se prabuseste in ruina de la un an la altul.

”Corupția e doar una dintre cauze”

Si unde chiar de-am avea cele mai moderne trenuri, nu ar putea circula in siguranta cu mai mult de 80-100 km la ora si asta doar pe anumite portiuni limitate.

Cauzele pentru care am ramas atat de inapoiati in materie de drumuri sunt multiple, coruptia fiind doar una din cauze.

Legislatia deficitara, fluctuatiile nepermise de ministrii la Transporturi (32 de numiri de ministri in 31 ani, adica o medie pe mandat de mai putin de un an) si, cel mai grav, debandada generalizata din Transporturi, unde nici nu a venit cineva bine la conducere, sa se dumireasca cu ce se mananca ministeriatul, ca a si venit un alt ministru si toate echipele de directori din institutile de resort s-au schimbat iar.

”Ce să mai înțeleagă constructorii din asta? Dar românii?”

Basca faptul ca s-a creat un sport national, ca orice perdant al unei licitatii sa atace in instanta procedura de atribuire a unui contract, iar lucrarile se blocheaza cu anii, cat dureaza procesele, dar statul plateste ca prostul toate oalele sparte.

Exproprierile atat de necesare ordinelor de incepere a lucrarilor sunt o alta mare problema la autostrazi, in procesul de atragere a fondurilor europene. Blocajul e infernal, totul dureaza nepermis de mult, chiar daca ai banii si toate proiectele avizate.

In schimb, la proiecte de autostrazi nu ne intrece nimeni. Facem cu duiumul, an de an, pe bani grei, pentru ca apoi sa devina o simpla maculatura.

A apărut o nouă publicație! "Vom fi fără milă!"

Iar in cazurile in care se pun in practica, se face cu atat de mare intarziere incat realitatile din teren, unde traficul creste vertiginos de la un an la altul, releva ca nu mai sunt de actualitate si ne trezim cu lucrari finalizate care gatuie traficul in loc sa-l fluidizeze.

Iar romanii sufera. Le trebuie jumatate de zi sa ajunga de la Bucuresti la granita cu Ungaria. Avem cei mai multi morti in accidente rutiere din cauza drumurilor proaste ci cele mai multe gropi, care rasar de la un an la altul, chiar si acolo unde un drum a fost dat proaspat in folosinta.

Toate aceste fenomene nocive din Transporturi, care ne afecteaza viata, siguranta fizica si dezvoltarea economica vor face obiectul echipei Lumea Infrastructurii, al carui nucleu e acelasi de la Lumea Justitiei.

De luni 1 februarie 2021, cand lansam publicatia on-line Lumea Infrastructurii – www.infrapress.ro, veti putea citi materiale de top – dezvaluiri si anchete – care va vor face sa intelegeti nu doar de ce nu avem inca drumuri europene, dar mai ales care sunt cauzele si cine sunt responsabilii pentru aceste stagnari. Vom fi fara mila!”.