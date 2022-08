Ministrul Muncii, Marius Budăi, a anunțat, miercuri, că numărul cetăţenilor ucraineni cu contracte de muncă în România este, în prezent, 6.431.

Potrivit ministrului, din cele 6.431 contracte active ale cetăţenilor ucraineni, 4.287 au fost înregistrate după începerea războiului din Ucraina, pe 24 februarie 2022. Așadar, restul de 2.144 sunt contracte existente la data declanşării conflictului.

Peste 4.000 de ucraineni s-au angajat după începerea războiului

Totodată, potrivit datelor transmise Ministerul Muncii, dintre cei 4.287 de ucraineni care s-au angajat după începerea războiului, 1.154 lucrează în industria prelucrătoare, 607 în construcţii, 508 în hoteluri şi restaurante, iar 414 în comerţ.

De asemenea, 1.278 de ucraineni lucrează în municipiul Bucureşti, 428 în judeţul Bistriţa Năsăud, 276 în judeţul Timiş, 241 în judeţul Arad şi 214 în judeţul Maramureş, arată datele transmise de minister.

România va avea probleme cu importul de forță de muncă

Recent, ministrul Muncii, Marius Budăi, a atras atenţia asupra unei probleme ce ar putea apărea în România în urma intrării ţării noastre în spaţiul Schengen. Potrivit acestuia, problema principală a României va fi importul de forţă de muncă

„Problema principală a noastră va fi cu importul de forţă de muncă în momentul în care România va intra în spaţiul Schengen şi cunoaşteţi foarte bine care sunt riscurile: de a intra şi, în continuare, să plece de la noi.(…)

Eu, după discuţiile din 2019 (…) cu miniştrii şi cu ţările cu care am făcut ulterior parteneriate astfel încât să putem să mergem să importăm forţă de muncă, am solicitat miniştrilor de muncă de acolo şi Guvernului de acolo astfel: atunci când dau posibilitatea oamenilor să plece, şi singura care a răspuns într-un mod cât mai rapid a fost Vietnamul, cei de acolo, de la agenţiile lor şi de la tot ceea ce înseamnă agenţii de plasare a forţei de muncă, să îi informeze, să le spună că, dacă pleacă de la angajator, într-un an sau doi ani, nu mai reţin exact, vor fi rechemaţi în ţară.

Dar asta e o chestiune pe care o putem face bilateral şi depinde foarte mult de înţelegerea celorlalţi”, a declarat, ministrul Muncii, la începutul lunii.

Cadrul legislativ trebuie îmbunătăţit, a recunoscut Marius Budăi, care spune că situaţia a fost discutată în primăvară. „Am reuşit să îmbunătăţim un pic” cadrul legislativ prin ordonanţă de Urgenţă, a adăugat ministrul.