Sennheiser, unul dintre cei mai importanți producători de căști și microfoane, va construi o fabrică în România

În calitate de centru industrial şi universitar, oraşul transilvănean Braşov oferă companiei Sennheiser un excelent mediu de afaceri pentru noua fabrică. “Unul dintre principalele motive pentru care am ales Braşovul este infrastructura, apoi conexiunea foarte bună cu zona economică europeană”, a declarat Daniel Sennheiser, Co-CEO at Sennheiser. “Aşteptăm cu nerăbdare să cooperăm cu Industrial Park Braşov (IPB). Ca un partener important, IPB va juca un rol cheie în a asigura standardele de înaltă calitate pe care le avem pentru fabricarea produselor noastre”, a completat Daniel Sennheiser, Co-CEO al Sennheiser.

Prin investiţia într-o nouă fabrică, Sennheiser intenţionează să îşi întărească poziţia pe piaţa Europeană de produse electronice. “De mai mulţi ani, EMEA (Europa, Orientul Mijlociu şi Africa) este regiunea care ne-a adus cele mai mari creşteri. Cu noua fabrică din România, avem o a treia bază de producţie europeană şi, în acelaşi timp, ne extindem reţeaua de distribuţie din Europa. Aceste acţiuni ne oferă un mai bun control asupra volumelor de producţie, dar şi capacitatea de a fi mai flexibili în a adapta produsele noastre la cerinţe de piaţă dinamice”, a declarat Dr. Andreas Sennheiser, Co-CEO at Sennheiser, adăugând: “Cu această nouă fabrică ne continuăm investiţiile în independenţa care continuă să reprezinte calitatea distinctivă şi avantajul Sennheiser ca o afacere de familie.”

