Scumpiri! Realitatea din spatele declarațiilor

Beculeţul s-a aprins repede când am văzut că pe bon erau mai multe produse alimentare. Experimentul fiind gata mi-am invitat soţia la shopping. Am cumpărat aceleaşi produse, aceeaşi cantitate şi marcă de la supermarketul vizitat în urmă cu un an (unt, ulei, zahăr, pâine, iaurt, lapte, fructe, brânză, peşte, salam, cartofi, ceapă verde, ridichi şi roşii-chery). Totalul notei de plată 189,92 de lei. Surpriza a venit abia acasă, când am calculat suma plătită pe aceleaşi produse în urmă cu an: 156,23 de lei. Mai mult cu 33 de lei sau cu 21%. Repet: aceleaşi produse.

Inflaţia pe luna aprilie va fi comunicată de INS abia la jumătatea lunii viitoare, până atunci ne raportăm la inflaţia din martie şi putem compara cât au crescut preţurile în ultimele 12 luni, comparând indicii preţurilor de consum aferente lunii februarie. INS spune că în martie rata anuală a inflaţiei a fost de 4,95%. Aici au fost luate atât mărfurile alimentare şi nealimentare cât şi serviciile. Experţii de la INS ne spun că indicii preţurilor de consum la mărfurile alimenetare au crescut cu doar 4,01%. În luna precedentă, rata anuală a inflaţiei a fost de 4,72%, iar la mărfurile alimentare a fost înregistrată o creştere de 3,74%. Conform datelor INS, în februarie 2018 inflaţia raportată la aceeaşi lună a anului trecut a fost de 33,98% la ouă, unt (23,24%), fructe (11,52%), lapte (4,7%), brânză (3,98%), pâine (3,14%), peşte (2,68%) şi ulei (0,57%). Preţurile au fost mai mici doar la zahăr (-2,75%) şi cartofi (-14,89%).

Cifrele comunicate de Statistică par mărunţiş faţă de banii în plus pe care românii sunt nevoiţi să-i aloce pentru traiul zilnic. Guvernanţii se bat cu pumnu-n piept că au crescut salariile şi că puterea de cumpărare a crescut. O fi crescut PIB-ul cu 6,9% anul trecut, dar salariile s-au majorat doar la unii dintre bugetari. Iar protestele din sănătate confirmă faptul că la unii veniturile scad odată cu noua politică de salarizare promovată de Dăncilă & Olguţa. Cele două doamne au scos pe tapet fluturaşii medicilor pentru a arăta dublarea. Vă invit şi pe dumneavoastră, dacă aveţi bonuri fiscale mai vechi, să realizaţi experimentul meu şi să facem publice bonurile. Poate aşa va vedea cu ochii ei şi doamna Dăncilă că puterea de cumpărare a românului de rând nu a crescut, ba din contră...

