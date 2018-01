România, campioana Europei și la scumpirea carburanților INFOGRAFIE

La jumătatea lunii viitoare, vom avea primele rezultate referitoare la evoluţia economiei româneşti pentru întreg anul trecut. Datele disponibile şi comunicate atât de INS, cât şi de Eurostat, pentru primele nouă luni, poziţionează România pe primul loc între statele membre la capitolul creşterii PIB.

Faţă de media europeană, creşterea PIB a României a fost dublă sau chiar de trei ori mai mare, însă mai avem mult de recuperat pentru a ajunge la nivelul statelor occidentale. Veniturile în România sunt cu mult reduse faţă de cele înregistrate în Franţa, Germania, Italia sau Polonia şi Ungaria. Cu toate acestea preţurile benzinei şi motorinei de la noi sunt la un nivel apropiat de cele din Vestul Europei.

Cum au evoluat preţurile medii ale carburanţilor în ultimele 12 luni

Pentru a observa cum au evoluat preţurile medii ale benzinei şi motorinei atât în România, cât şi în celelalte state membre UE, am analizat datele comunicate săptămânal de Oil Bulletin, serviciul de monitorizare a pieţei carburanţilor din Uniunea Europeană.

Oil Bulletin comunică preţurile atât în euro, cât şi în moneda naţională, luând în calcul cursul valutar comunicat de Banca Centrală Europeană. Menţionăm faptul că datele comunicate de Oil Bulletin reprezintă preţurile medii ale benzinei şi motorinei din săptămâna respectivă, fiind un preţ mediu la nivel naţional. În România, politica principalilor jucători de pe piaţă este că preţurile la pompă pot să difere de la staţie la staţie inclusiv în aceeaşi reţea, diferenţele fiind de regulă de plus/minus 5%.

Pentru a avea o analiză cât mai obiectivă asupra evoluţiei preţurilor benzinei şi motorinei din ultimul an, am analizat datele comunicate săptămânal de Oil Bulletin pentru toate statele membre şi am realizat un clasament al preţurilor atât în moneda europeană cât şi în moneda naţională.

Concluzia este că preţul mediu al benzinei în cele 19 state care alcătuiesc Zona Euro a rămas aproape la fel în ultimuul an. Dacă în 16 ianuarie 2017, un litru de benzina costa 1,419 euro, un an mai târziu (pe 15 ianuarie 2018) avea preţul de 1,418 euro. Și preţul mediu în Uniunea Europeană a fost o evoluţie asemănătoare. La jumătatea lunii ianuarie a acestui an, benzina costa 1,379 euro/litru, iar în urmă cu un an avea preţul de 1,373 euro/litru, practic o creştere de doar 0,43%.

În acelaşi timp, în România, preţul unui litru de benzină a crescut cu aproape 10%, de la 1,049 euro/litru, cât era pe 16 ianuarie 2017, la 1,150 euro/litru. O scumpire mai mare decât în România s-a înregistrat doar în Estonia, unde preţul benzinei a crescut cu 12%. Totuşi, dacă ne raportăm la moneda naţională, atunci România este pe primul loc în Uniunea Europeană, preţul benzinei având o creştere de 12,7%. Practic, un litru de benzină s-a scumpit cu 60 de bani, de la 4,72 de lei, cât costa îe 16 ianuarie 2017, la 5,32 de lei, la jumătatea acestei luni.

În cazul motorinei, lucrurile sunt mult mai dramatice. Aici, România a înregistrat cea mai mare creştere a preţurilor indiferent de moneda luată în calcul pentru a face o comparaţie. Raportat la moneda europeană, a reieşit o scumpire a unui litru de motorină cu 12%, iar în moneda naţională, preţul unui litru a crescut cu 71 de bani, adică o majorare de 15%, de la 4,71 de lei/litru, cât era în 16 ianuarie 2017, la 5,42 de lei/litru la jumătatea acestei luni.

Creşterea este mult mai accentuată dacă facem comparaţie la evoluţia preţurilor pe ultimele şase luni. Pe 17 iulie anul trecut un litru de motorina costa 4,45 de lei, cu peste 21% mai puţin decât pe 15 ianuarie 2018. În cazul benzinei, majorarea la 6 luni a fost de 17%, cu 80 de bani mai mult pentru fiecare litru.

Anul trecut, cele mai mici preţuri ale carburanţilor s-au înregistrat în luna iunie, atunci când cotaţia ţiţeiului a scăzut sub 45 de dolari/baril. Atunci un litru de benzina costa sub un euro, având în vedere că Oil Bulletin lua în calcul un curs valutar de 4,5910. Un litru de benzina costa pe 19 iunie doar 4,53 lei, iar un litru de motorină avea preţul de 4,44 lei.

Taxe mai mari

Principalul indicator care a condus la creşterea preţurilor carburanţilor este majorarea accizei, măsură luată de Guvernul României în luna august a anului trecut. Atunci, Guvernul condus de Mihai Tudose a decis să crească accizele în două etape, de la 15 septembrie şi de la 1 octombrie, cu 16 bani/litru fiecare creştere.

Înainte de această majorare, taxele reprezentau mai puţin de jumătate din preţul carburanţilor. Conform datelor Oil Bulletin şi calculelor Capital, taxele (accizele şi TVA) reprezentau 51% din preţul final la începutul anului trecut, iar acum este de 53% în cazul benzinei. La motorină, în prima parte a anului trecut accizele şi TVA însemnau doar 48% din preţul final, iar din toamnă au crescut la 50%.

Cealaltă componentă a preţului de la pompă include preţul ţiţeiului, rafinarea acestuia şi toate celelalte costuri ale producătorilor: transport, salarii, impozite şi taxe, profit etc. Atunci când modifică preţurile la pompă, producătorii analizează şi cotaţiile internaţionale ale produselor finite (benzina şi motorina).

Din vara anului trecut şi până în prezent, cotaţia internaţională a înregistrat o creştere importantă, barilul ajungând chiar şi la 70 de dolari, un nivel maxim al ultimilor trei ani.

