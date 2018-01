Mega Image continuă expansiunea. Se apropie de 600 de magazine

Elena Mihai marţi, 09 ianuarie 2018 | 0 Comentarii Autor:

Mega Image a deschis încă 11 magazine în a doua parte a lunii decembrie, ajungând la o reţea de 596 de magazine.

Luna decembrie a devenit astfel cea mai activă în portofoliul reţelei, prin deschiderea a 21 de noi locaţii în Bucureşti, Cluj, Braşov, Giurgiu şi Târgovişte. În penultima zi a anului, pe 30 decembrie, compania a inaugurat cinci noi supermarket-uri.

Și tot în luna decembrie, retailerul a lansat pe piaţă un nou concept Shop&Go – Mega Apetit, bazat pe Ready Meals. Acesta este situat în incinta Plaza Mall din Bucureşti. Noul format este conceput special pentru zona de food court şi zona de birouri, iar produsele vor fi în principal din gama Mega Apetit

„Anul 2017 a fost un an bun, cu multe provocări. Un prim succes al acestui an a fost intrarea pe piaţa de retail din Cluj Napoca, unde am venit în întâmpinarea consumatorilor dar şi a producătorilor locali. De asemenea, în 2017 ne-am consolidat poziţia în Bucureşti prin creşterea numărului de locaţii Mega Image şi Shop&Go, am lansat propria platformă de ecommerce”, a declarat Vassilis Stavrou, Director General Mega Image.

În total, în 2017, retailerul a inaugurat un număr de 69 de noi magazine.