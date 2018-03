Cele 5 probleme ale investițiilor companiilor din România

"O companie nu se poate dezvolta pe termen lung dacă toate profiturile sunt distribuite către plata dividendelor. În acest caz, nevoile de investiţii pe termen lung (activele fixe) şi scurt (ciclul de exploatare) se bazează doar pe capitalul iniţial (de cele mai multe ori foarte scăzut) şi finanţarea externă (supusă unor evoluţii ciclice din perspectiva costurilor şi condiţiilor de finanţare)", scrie Iancu Guda, CFA, EMBA, preşedintele Asociaţiei Analiştilor Financiar-Bancari din România (AAFBR), pe blogul său.

Analistul explică faptul că din cauza imunităţii foarte scăzute, compania devine vulnerabilă în contextul materializării unor şocuri externe cu impact negativ. Lipsa investiţiilor, sau realizarea tardivă a acestora, ori în condiţii de finanţare inoportună, poate face ca firma subiect să piardă din competitivitate faţă de concurenţă, declanşând astfel o spirală sumbră: scăderea veniturilor → diminuarea profiturilor / înregistrarea de pierderi → probleme de lichiditate → blocarea finanţării → decredibilizarea companiei → creşterea riscului de a intra în insolvenţă.

"În această analiză consider investiţiile pe termen lung în activele corporale (exemple: maşini, echipamente, utilaje, clădiri, terenuri). În esenţă, creşterea valorii contabile a activelor corporale reflectă investiţii noi care depăsesc nivelul amortizării, exceptând desigur situaţiile când activele sunt reevaluate pozitiv (preţul de piată se apreciază). Pe de altă parte, o scădere a valorii contabile a activelor corporale indică dezinvestiţii nete, deoarece amoritzarea sau vânzarea activelor depăsesc eventuale investiţii noi, exceptând desigur situaţiile când activele sunt reevaluate negativ (preţul de piată se depreciază)", precizează Guda.

Analizând declaraţiile financiare ale companiilor active în România pentru anul 2016 (ultimul exerciţiu pentru care există informaţii disponibile în momentul de faţă), economistul a concluzionat că valoarea totală a investiţiilor realizate în anul respectiv se ridica la 77 mld lei. Acestea au fost finanţate după cum urmează:

37 mld lei prin împrumuturi contractate de la bănci (acesta fiind nivelul total al creditelor noi acordate de sectorul bancar tuturor companiilor private pe parcursul anului 2016);

lei prin împrumuturi contractate de la bănci (acesta fiind nivelul total al creditelor noi acordate de sectorul bancar tuturor companiilor private pe parcursul anului 2016); 10 mld lei capitaluri, din care 7 mld lei profit reinvestit şi 3 mld lei suplimentarea capitalului social;

lei capitaluri, din care lei profit reinvestit şi lei suplimentarea capitalului social; 30 mld lei credit furnizor, obţinut prin extinderea termenelor de plată către furnizori. Aceasta reprezintă o problemă gravă a mediului de afaceri local, deoarece investiţiile pe termen lung ar trebuie finanţate doar prin resurse atrase pe termen lung. În realitate, aproape 40% din investiţiile pe termen lung sunt finanţate prin resurse financiare atrase de la furnizori, ceea ce amplifică interdependeta între companii şi riscul de contagiune!

Tranzacţiile imobiliare şi construcţiile concentrează aproape un sfert din totalul investiţiilor realizate în ultimul an. Iancu Guda crede că că orice investitor care dezvoltă acum un proiect imobiliar adresat maselor (segmentul mediu şi sub-mediu) este întârziat cu cel puţin 2–3 ani, şi, când va livra proiectul în piaţă, preţurile vor fi deja în scădere, deoarece cererea pentru imobiliare ar trebui să scadă în contextul: creşterii dobânzilor din cauza presiunilor inflaţioniste; temperării creşterilor salariale, care nu pot continua cu o medie de 14% în fiecare an; decelerării programului „Prima casă” (care are buget şi adresabilitate mai restrânsă, în contextul unor posibile plafoane maxime aplicate veniturilor debitorilor sau al gradului de îndatorare al acestora).