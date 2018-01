Eugen Teodorovici: Vom rezolva cu formularul 600

Întrebat ce măsuri doreşte la Ministerul de Finanţe, Teodorovici a răspuns: „Ce măsuri se justifică. Ca să fie foarte clar, şi atunci când am avut argumente la nivelul Senatului, în Comisia de buget-finanţe, am avut punctul meu de vedere. Aţi văzut că de fiecare dată, în Parlament, unele decizii s-au modificat, pentru că au fost argumente. Poate că a fost acea lipsă de comunicare pe care cu toţii am invocat-o, şi din partea Executivului, şi din partea Parlamentului şi, de multe ori, din partea partidului, deci eu zic că o comunicare mai bună va duce la soluţii mai bune”.

Teodorovici a precizat că nu a discutat cu liderul PSD, Liviu Dragnea, despre ce îşi propune să facă.

"Ca şi idee, abordarea pe care vreau să o imprim la nivelul administraţiei fiscale din România este aceea de abordare cât mai deschisă, proactivă, de sprijin vizavi de toţi contribuabilii din România, fie că sunt persoane juridice sau fizice", a spus Teodorovici.

El a menţionat că săptămâna viitoare va discuta la Ministerul de Finanţe "care au fost argumentele pentru fiecare dintre soluţiile care sunt astăzi în discuţie".

În legătură cu Fondul Suveran de Dezvoltare, Teodorovici a menţionat că este "un proiect care, dacă va prinde contur, va aduce foarte multe lucruri bune".

"Sunt încă discuţii la nivelul Comisiei Europene pentru că este nevoie de anumite avize pe astfel de concept nou pentru România. Vom vedea, vom discuta şi cu alte state în care operează astfel de mecanism de finanţare", a adăugat Teodorovici.

Teodorovici s-a referit şi la trecerea contribuţiilor de la angajator la angajat, menţionând că speră să nu scadă niciun salariu prin această măsură.

"Eu sper să nu fie aşa. Dacă vor fi situaţii punctuale, o să vedem care vor fi soluţiile pentru ca să nu fie această situaţie", a spus Teodorovici.

OUG pentru formularul 600

Termenul de depunere a Declaraţiei 600 se amână până la 1 martie 2018, potrivit unui proiect de ordonanţă de urgenţă publicat de Ministerul Finanţelor Publice. Mai mult, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declarat că se ia în calcul chiar eliminarea formularului.

„Am solicitat ca, în prima şedinţă de Guvern, să se adopte o ordonanţă pentru amânarea termenului de depunere până la 1 martie pentru a le da posibilitatea ca în perioada următoare să mergă până la eliminarea D600“, a declarat Dragnea. În scurt timp, Ministerul Finanţelor Publice a publicat un proiect de ordonanţă de urgenţă prin care termenul de depunere a Declaraţiei 600 se amână. Cert este că şi până acum existau profesii care depuneau declaraţia, iar acest lucru era ceva normal. Dar nu plăteau, şi conform noii legi nici acum nu aveau de achitat, contribuţii pentru banii neîncasaţi.