Cum să ai un ecran de dimensiunile unui TV în buzunarul tău

Videoproiectoarele portabile sunt uşoare, silenţioase şi pot proiecta imagini de până la 305 cm. La achiziţionarea unui astfel de aparat trebuie ţinut seama în primul rând de calitatea imaginii redate, durata de viaţă a lămpii şi conectivitatea. Luminozitatea este foarte importantă şi cu cât videoproiectoarele sunt mai mici cu atât aceasta are de suferit. Spre exemplu, modelele care au sub 100 de lumeni nu vor putea reda o imagine de calitate dacă nu este întuneric complet. Dacă la videoproiectoarele mai vechi lămpile aveau o durată de viaţă scăzută, în prezent există aparate care durează o viaţă, iar modelele de mici dimensiuni integrează de obicei LED-uri care rezistă până la 30.000 de ore. În ceea ce priveşte conectivitatea, miniproiectoarele includ de obicei, atât porturi USB, cât şi mini HDMI, iar unele vin în pachet şi cu adaptoare micro USB la USB-C. Este şi cazul modelului MP-CD1, lansat în această primăvară de japonezii de la Sony. Proiectorul mobil are o dimensiune care îi permite să fie ţinut în palmă şi poate proiecta pe o suprafaţă de până la 305 cm, de la o distanţă de 3,5 metri. Aparatul cântăreşte doar 280 g şi funcţionează aproape fără zgomot. Cu o luminozitate de 105 lumeni, utilizatorii pot proiecta imagini clare până la două ore. Timpul de utilizare poate fi extins prin simpla încărcare prin intermediul portului USB-C, chiar şi în timp ce dispozitivul este în uz, ceea ce elimină nevoia unui adaptor special pentru alimentare care ar putea fi cu uşurinţă uitat acasă. Când este folosit în aer liber, MP-CD1 poate fi încărcat simplu cu ajutorul unei baterii externe. Corectorul automat al unghiului imaginii de care beneficiază proiectorul permite o proiecţie fără distorsiuni, chiar şi atunci când aceasta se realizează din unghi, iar modul dedicat imaginilor dinamice va asigura imaginilor şi materialelor video luminozitatea şi saturaţia potrivite. Un conector standard cu trei pini este plasat pe spatele proiectorului pentru a facilita proiecţia de pe orice suprafaţă, chiar şi de pe tavan. Sony MP-CD1 are un preţ de 400 de euro. Modelul ZenBeam de la Asus poate proiecta, de asemenea, o diagonală de 305 cm şi se poate conecta la laptop, tableta şi smartphone. Videoproiectorul cântăreşte 307 grame, are dimensiuni ultra-compacte, însă este capabil să redea până la cinci ore de proiecţie. ZenBeam E1 are 150 lumeni, sursă de lumină Eco-LED cu 30.000 de ore durata de viaţă şi tehnologia DLP IntelliBright. Aparatul se conectează cu uşurinţă la console de jocuri şi este compatibil cu o varietate de dispozitive media, chiar şi cu stick-uri USB. Aiptek MobileCinema i70 este unul dintre cele mai accesibile videoproiectoare de mici dimensiuni. Acesta este dotat cu tehnologia DLP, are o luminozitate de 70 lumeni şi o greutate de doar 132 de grame. Conectivitatea la dispozitive precum telefoane, tablete sau laptopuri se realizează prin funcţiile sale Wi-Fi, prin tehnologia de afişare conţinut Miracast sau prin portul HDMI cu care echipamentul este dotare. Acesta are şi rol de baterie externă, fiind capabil să încarce telefoanele mobile.

